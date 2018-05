Fès: La langue et culture amazighes sont de véritables vecteurs du vivre-ensemble

dimanche, 20 mai, 2018 à 17:34

Fès – Les participants au forum de la 14-ème édition du festival international de la culture amazighe, organisée à l’initiative de l’Association Fès-Saïs et le Centre Sud-Nord, ont souligné le rôle central de la langue et la culture amazighes en tant que vecteurs de la culture démocratique et du vivre-ensemble.