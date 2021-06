Fès : L’USMBA première université au Maroc, selon un classement international

samedi, 26 juin, 2021 à 21:45

Le Maroc est un partenaire fort de l’Union européenne (UE) dans différents domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme, l’immigration illégale et le trafic de stupéfiants, a indiqué samedi Mme Fatima Taoussi, membre de la Commission mixte de lutte contre le terrorisme au Parlement arabe et parlementaire du Parti Authenticité et Modernité (PAM).