Fès-Meknès : Riche programme culturel à distance

jeudi, 4 juin, 2020 à 19:14

Fès – La direction régionale de la culture à Fès-Meknès poursuit son programme culturel et artistique interactif à distance en faveur du grand public.

Lancé le 1-er mai, sous le thème ‘’la culture à distance, exprimons-nous à travers l’art et le savoir en temps de Covid19’’, le programme touche à une panoplie d’activités culturelles et artistiques.

Dans ce cadre, la direction régionale présente, ce jeudi sur sa page Facebook, trois ateliers artistiques. Le premier porte sur ‘’la construction de la personnalité théâtrale’’ et sera encadré par l’artiste Mounir Belakhdar. Deux autres traiteront du conte et seront animés respectivement par les artistes Omar Mansour et Hafsa Bousla.

Au programme artistique de cette même journée, une chanson intitulée ‘’Taza : mère des villes’’ sera diffusée. Elle est l’œuvre de Nouhila Masaad et Alae Khadiri.

La semaine dernière, d’autres évènements avaient eu lieu. Jeudi, une performance artistique corporelle -chorégraphie- depuis la chambre a été organisée sous le thème ‘’Ala Mantlakawe” (le temps qu’on se rencontre).

Initiée à l’occasion de la journée nationale du théâtre, cette action artistique a été encadrée par Said Ouadghiri et Siham Lahlou.

Une rencontre axée sur “les métiers et les arts du théâtre: du tournage à la réalisation” a eu lieu le même jour, avec la participation d’une pléiade de professionnels et d’artistes.

Le jeune public avait, lui, rendez-vous le 30 mai avec un spectacle de marionnettes intitulé ‘’histoire d’un prince’’.

Cette initiative a été organisée dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l’enfant, en partenariat avec le théâtre Mohammed V, le centre culturel d’Azrou et l’Association ‘’atelier culturel et artistique’’.