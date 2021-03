Fès : Parution d’un ouvrage sur ‘’Covid-19 : Entre optimisme et objectivité’’

mercredi, 10 mars, 2021 à 11:27

Fès – ‘’Covid-19 : Entre optimisme et objectivité’’ est l’intitulé de la nouvelle publication de Tarik Sqalli Houssaini, professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès (FMPF).

Édité par l’université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès, l’ouvrage de format moyen (230 pages) ‘’résume une année exceptionnelle sur tous les plans et constitue un hommage au personnel soignant engagé dans la lutte contre la COVID-19 et à tous ceux qui ont perdu la vie sur le front de la pandémie’’.

Le livre est une compilation des deux chroniques de l’auteur “Optimiste mais non téméraire” et “en toute objectivité”, qui se sont succédé dans le temps avec plusieurs publications étalées sur l’année 2020.

“Durant toute une année, notre humeur a chancelé au rythme des courbes et des statistiques. Elle a vacillé entre un espoir légitime et un certain découragement alimenté par des données incertaines, des scientifiques partagés, des politiques plus ou moins hésitants et une prolifération de fake news sur la toile amplifiant l’angoisse des plus crédules”, explique l’auteur de la publication.

Selon lui, rien de plus naturel alors pour un professionnel de la santé dans ce contexte que de jouer son rôle citoyen, d’essayer de décrypter la situation au fil du temps et de se positionner sur les réseaux sociaux, là où désormais se joue la bataille de l’information (et de la désinformation).

La chronique “Optimiste mais non téméraire”, relève Pr Sqalli Houssaini, avait pour but de sensibiliser les lecteurs, de motiver chacun à jouer son rôle essentiel que ce soit au front ou en respectant le confinement chez soi, et de booster cette envie de s’en sortir ensemble qui aide à supporter une situation inédite.

“En juillet, à l’approche de l’Aïd Al Adha, le relâchement était évident. Continuer à tenir un discours optimiste risquait de devenir contre-productif. Il fallait changer le fusil d’épaule. C’est ainsi qu’après un intermède de quelques semaines, la nouvelle chronique +En toute objectivité+ allait prendre place pour accompagner la deuxième vague de la pandémie”, rappelle-t-il.

L’ouvrage met également en avant ‘’les efforts énormes’’ déployés par le Maroc pour contrecarrer la pandémie, avec une note de fin partagée entre l’espoir suscité par le vaccin et l’appréhension causée par les nouveaux variants.

Dans la préface de l’ouvrage, l’anesthésiste-réanimateur, Pr Ahmed Rhassane El Adib, met l’accent sur la pertinence de cette publication qui revient sur une ‘’année exceptionnelle sur tous les plans, où l’aspect humain a été un moteur pour beaucoup, d’utiliser leur background de professionnel du terrain, de manager, de scientifique et de pédagogue, au profit d’une démarche citoyenne proactive et surtout positive dans la lutte contre l’épidémie’’.