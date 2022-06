Le festival des chants traditionnels de la Vallée du Drâa “Zamane”, du 23 au 25 septembre prochain

jeudi, 9 juin, 2022 à 23:26

Rabat- La 1ère édition du festival des chants traditionnels de la Vallée du Drâa, “Zamane”, se tiendra du 23 au 25 septembre prochain, à M’Hamid El Ghizlane.

Au programme de ce festival, organisé par l’association “Joudour Sahara”, figurent de nombreuses activités, dont des concerts de groupes locaux et étrangers, ponctués par un concours qui permettra de choisir la meilleure formation musicale de jeunes talents.

Selon un communiqué des organisateurs, plusieurs visites guidées à des sites naturels et culturels de la région seront également au programme en vue de les promouvoir et d’en assurer la valorisation.

Avec pour invitée d’honneur la région de Guelmim Oued-Noun, “Zamane” sera une occasion de mettre l’accent sur le rôle de la culture dans le rapprochement entre les communautés et les peuples et ouvrira ainsi son espace à des groupes locaux appartenant à différentes tribus de cette oasis marocaine.

Des groupes de chants et de danses traditionnels de la région de Guelmim Oued-Noun seront au rendez-vous, en plus d’artistes internationaux venus notamment de la Mauritanie, du Mali, et du Ghana.

Un colloque intitulé “Culture et Histoire commune, facteur d’unité et de rapprochement entre les peuples du grand Maghreb” est prévu à cette occasion, avec la participation d’historiens et d’acteurs culturels issus du Maroc et des pays du Sahel, a ajouté la même source.

Outre la promotion de la culture de la Vallée du Drâa auprès du public en lui faisant découvrir son patrimoine culturel, le festival Zamane a pour objectif de donner une impulsion forte au développement durable de la région, en lui apportant un rayonnement national et international.

Le festival Zamane s’inscrit dans la continuité des projets de préservation du patrimoine musical du Sud de la Vallée du Drâa, initiés par l’association Joudour Sahara depuis 2016, date de sa création à M’Hamid El Ghizlane, en vue de préserver le riche patrimoine de la région et de promouvoir les activités de la jeunesse grâce notamment à l’éducation musicale.