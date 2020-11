Festival d’Alexandrie du film méditerranéen : le réalisateur marocain Daoud Oulad Sayed, membre du jury

Le Caire- Le comité d’organisation du Festival d’Alexandrie du film méditerranéen, dont la 36ème édition s’ouvre ce samedi dans la soirée, a choisi le réalisateur marocain Daoud Oulad Sayed parmi les membres du jury, présidé par la cinéaste égyptienne Inass Deghidi.

Le jury sera composé également de l’écrivain et producteur italien Marc Serena et des actrices italiennes Marzia Tedeschi et Angelique Kafalary.