Festival de la Tariqa aissaouia : Des chercheurs mettent la lumière sur la dimension éducative du soufisme

samedi, 21 avril, 2018 à 21:15

Casablanca – Des experts et chercheurs de renom ont mis la lumière, samedi à Casablanca, sur le rôle du soufisme dans l’éducation de plusieurs générations et la diffusion des valeurs de l’amour et de la fraternité, lors d’un colloque scientifique organisé dans le cadre de la première édition du Festival international de la Tariqa aissaouia.