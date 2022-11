Festival du Cinéma de Marrakech : Une pluie de stars illumine le ciel de la Cité ocre

samedi, 19 novembre, 2022 à 12:26

Par Omar Er-ouch

Marrakech – La célèbre actrice écossaise Tilda Swinton, le grand réalisateur américain Jim Jarmusch, la star bollywoodienne Ranveer Singh, l’actrice franco-italienne Marina Foïs et bien d’autres vedettes du 7ème art illuminent les nuits de la 19è édition du Festival International du Film de Marrakech, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

A l’instar de chaque édition, le tapis rouge de cet événement de haute facture voit chaque soir défiler certaines des plus grandes stars du grand écran qui se sont donné rendez-vous à la Cité ocre pour célébrer le retour en beauté du Festival après deux années de parenthèse en raison de la pandémie et aux restrictions sanitaires qui s’en sont suivi.

Dans un mélange savant, le Festival International du Film de Marrakech, qui s’est imposé depuis 20 ans comme un rendez-vous incontournable sur la carte des festivals internationaux, donne à découvrir des acteurs, des réalisateurs et des artistes polyvalents issus de cinématographies sans frontières.

Une diversité illustrée d’emblée par les membres du jury. Représentant sept pays différents de quatre continents, le jury de cette 19e édition se veut multiple et diverse, à l’image du Festival International du Film de Marrakech.

Présidé par le réalisateur italien Paolo Sorrentino, le jury réunit l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, le réalisateur australien Justin Kurzel, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki, la réalisatrice marocaine Laïla Marrakchi et l’acteur français Tahar Rahim.

Fidèle à sa vocation de célébrer le cinéma mondial dans sa diversité, la 19ème édition du Festival a réservé un hommage au grand réalisateur américain James Gray, à la star bollywoodienne Ranveer Singh, à la célèbre actrice écossaise Tilda Swinton et à la pionnière du cinéma marocain, la réalisatrice Farida Benlyazid.

Des figures de proue, comme le réalisateur américain Jim Jarmusch, l’actrice franco-italienne Marina Foïs, la réalisatrice française Léos Carax, l’actrice et réalisatrice française Julie Delpy, la réalisatrice française Julia Ducournau, le compositeur franco-libanais oscarisé Gabriel Yared, l’éminent acteur britannique Jeremy Irons, le réalisateur iranien Asghar Farhadi et le réalisateur suédois Robin Östlund sont allés à la rencontre des cinéphiles dans le cadre du programme “In Conversation with …”, qui a offert un espace d’échanges intenses et passionnants.

De Hollywood à Bollywood, en passant par les cinémas européens et orientaux, le Festival International du Cinéma de Marrakech a encore une fois transcendé les frontières pour offrir un cocktail de rêve aux cinéphiles, qui ont l’embarras du choix avec une longue liste de stars et de lieux de rencontre : le tapis rouge du somptueux Palais des congrès ou la scène de la mythique place Jamaa El Fna, où les couleurs, les senteurs et les sensations se croisent durant les mille et une nuits du Festival.

Les Marrrakchis et les cinéphiles qui ont fait le déplacement à la Cité ocre pour assister aux soirées emblématiques du Festival se trouvent ravis de croiser, à maintes reprises, leurs stars préférées dans les places mythiques, les jardins historiques et les ruelles pittoresques d’une ville qui est devenue la capitale du cinéma mondial le temps de quelques jours.

La présence de cette constellation de stars a amplifié le rayonnement à l’international d’un événement cinématographique devenu l’un des pôles majeurs de la scène artistique. Sur leurs pages de réseaux sociaux, les stars du 7ème art ont partagé leurs photos, leurs mémoires et leurs émotions.

“Le cinéma est une force fédératrice ! Je me sens immensément honoré que mon travail ait transcendé les frontières culturelles et géographiques et m’ait valu un tel amour et une telle reconnaissance dans le beau Maroc… Je suis très reconnaissant ! Merci au Festival International du Film de Marrakech de m’avoir décerné le prestigieux prix Étoile d’or !”, a écrit Ranveer Singh sur sa page Facebook, qui compte 15 millions de followers. Sur Instagram, la star bollywoodienne compte 42,1 millions d’abonnés !

A une journée de la fin de cette messe du cinéma mondial, le Festival International du Film de Marrakech a tenu toutes ses promesses, consacrant ainsi sa place de messe incontournable pour les grands noms du grand écran à travers le monde. Vivement le festival !