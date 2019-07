Festival international du cinéma de la diversité de Taza : Les enfants Tazi initiés aux métiers du 7è art et de l’audiovisuel

samedi, 27 juillet, 2019 à 13:23

.- DNES : Aabidine NAJI-.

Taza – L’Association festival international du cinéma de Taza a organisé, en marge de la deuxième édition de ce festival, une série d’ateliers sur les métiers du cinéma et de l’audiovisuel au profit des enfants de cette province.

Ayant comme thématiques, la photographie, l’écriture du scénario, les métiers du cinéma et les métiers de l’audiovisuel, ces ateliers visent à permettre aux enfants de cette région de découvrir le secteur cinématographique et de s’initier à ses différentes spécialités, dans le cadre de la première rencontre cinématographique pour enfants de Taza.

Encadrés par des réalisateurs, cinéastes, journalistes et photographes, ces rencontres consistent également à permettre aux enfants Tazi de se doter de techniques et outils de base en cinéma, et de préparer pour l’avenir une génération de professionnels de cette région.

Dans une allocution à cette occasion, le président de l’association festival international du cinéma de Taza, Kouider Bennani a souligné que l’association veille à former une équipe qui prendra le flambeau du festival, précisant que les organisateurs de cet événement ambitionnent à ce que les Tazi qui prendront en charge l’événement soient de de cette province.

La programmation d’une rencontre de cinéma pour les enfants rentre dans le cadre de la nécessité de s’occuper de cette génération qui constitue l’avenir du pays, a-t-il expliqué, insistant que cette expérience devrait être généralisée dans les autres régions et provinces du Royaume.

Pour sa part, le journaliste et animateur, Samid Ghailan, qui a encadré un atelier en rapport avec l’audiovisuel, a salué l’initiative prise par l’association organisatrice du festival et le fait d’avoir mis les enfants au cœur des priorités de l’événement .

“Le plus important dans ce genre de manifestations et d’éduquer les enfants à l’importance d’écouter et d’accepter les idées des autres, de même faire comprendre aux enfants que le monde du cinéma ne se limite pas aux stars, mais il existe des métiers derrières la caméra”, a-t-il estimé, notant que ces professions permettent aux enfants d’améliorer leurs savoir-faire et d’aider leurs villes.

De son côté, le coordinateur de cette rencontre, El Moumen Aissa Abou youssef, a relevé que les quatre ateliers ont été une occasion pour les enfants d’exprimer leur talents dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel, soulignant que tout au long de cette formation, ils ont pu acquérir des techniques et des notions très utiles pour eux.

les journées de cette rencontre ont été marquées également par la projection des films pour les enfants et des compétitions relatives aux ateliers a-t-il conclu.

La cérémonie de clôture connaîtra la remise des certificats de participations aux formations et des prix pour les gagnants et aussi des hommages seront rendus à des artistes et des journalistes lors de la même cérémonie.

Cette rencontre est organisée dans le cadre des activités parallèles de cette édition, qu’est marquée par la participation de neuf films en lice pour les prix du festival, à savoir “Entre deux mers” du réalisateur Anas Tolba, “Un œil sur Juliette” de Kim Nguyen, “Kaos” de Semir Aslanyurek, “Hala Madrid Visca Barça” du réalisateur Abdelilah Eljaouhary, “Les saisons de la soif” de Abdelhamid Zoughi, “Duga” (les charognards) de Abdoulay Dao et Hérvé Eric Lengani, “Mon cher enfant” de Mohamed Ben Attia, “Musk” de Humaid Al-Suwaidi et “le Tazzeka” de Jean Philippe Gaud.

Dans le même sens, six prix seront décernés, il s’agit du Grand Prix Tazekka du festival, le prix Tazekka de la diversité, le prix Tazekka de la réalisation, le prix Tazekka du scénario, le prix Tazekka du premier rôle féminin et le prix Tazekka du premier rôle masculin.