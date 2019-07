Festival international du cinéma de Taza: “Hala Madrid, Visca Barça”, le duel exploité de mauvaise foi par un homme influent

mercredi, 24 juillet, 2019 à 9:24

Envoyé Spécial : Aabidine NAJI

Taza – Le film marocain “Hala Madrid, Visca Barça” du réalisateur Abdelilah Eljaouhary, projeté mardi soir dans le cadre de la compétition officielle de la 2ème édition du Festival international du cinéma de la diversité de Taza (22-27 juillet), est un long-métrage qui aborde plusieurs questions sociales liées au football, à la religion, au pouvoir, à l’argent et aux drogues.

Ce film de 95 minutes, dont l’action se déroule dans un village dans la région de Marrakech, relate l’histoire de “Boulahwajeb”, un homme influent et agent d’autorité, fan du Real de Madrid qui impose aux habitants du village sa passion pour le club madrilène et ses joueurs et interdit toute appartenance footballistique au club de FC Barcelone. “Boulahwajeb” utilise également la religion, le pouvoir et l’argent pour influencer et servir ses intérêts personnels.