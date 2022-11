Festival International du Film : le cinéma sous les étoiles à la place Jemaa El Fna

samedi, 19 novembre, 2022 à 0:08

Par Mohamed Ouaziz

Marrakech – Depuis l’ouverture de la 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech, les amoureux du cinéma ont afflué en masse à la place mythique de Jemaa El Fna pour vivre au rythme de ce rendez-vous mondial du grand écran.

Chaque soir, des films populaires sont projetés en plein air sur la mythique place où des grands noms du 7ème art viennent à la rencontre de leurs aficionados pour faire vivre le festival au cœur de la ville de Marrakech.

A la première nuit de cette messe internationale du cinéma, les Marrakchis et les cinéphiles qui ont fait le déplacement à la Cité ocre pour assister aux soirées emblématiques du Festival ont eu rendez-vous à la place Jemaa El Fna avec la star bollywoodienne Ranveer Singh, qui a été accueilli dans une ambiance chaleureuse et festive.

Vouant une véritable admiration au cinéma américain, le public cinéphile a également envahi la place mythique pour célébrer le grand producteur et réalisateur américain James Gray, offrant un tonnerre d’applaudissements au cinéaste dont les œuvres cinématographiques sont marquées d’une touche de classicisme, inspirée des grands réalisateurs européens des années 1950 et 1960.

Yassine, un jeune cinéphile qui a assisté à la cérémonie d’hommage rendu à Ranveer Singh à la place mythique de Jemaa El Fna, a fait part, dans une déclaration à la MAP, de son immense joie du retour du Festival international du film de Marrakech après deux années de parenthèse en raison de la pandémie, exprimant sa fierté d’assister à l’hommage de sa star indienne préférée.

Parmi les films projetés dans le cadre de la sélection “Projections Jemaa El Fna”, figurent les films marocains “30 Millions” de Rabii Chajid, “Ruses de Femmes” de Farida Benlyazidet et “Al-Ikhwane” de Mohamed Amine Al Ahmar.

Meyrem, une jeune marrakechie qui a assisté à la projection du film “30 Millions”, a parlé d’une “expérience unique et singulière “.

Outre les films marocains, la sélection “Projections Jemaa El Fna” comprend “Les Minions : Il Était Une Fois Gru” de Kyle Balda, “Almost Love” (Almost Pyaar With Dj Mohabbat) d’Anurag Kashyap, “Dune” de Denis Villeneuve, “Papa ou Maman” de Martin Bourboulon, “Ad Astra” de James Gray, “Bajirao Mastani” de Sanjay Leela Bhansali et “Gully Boy” de Zoya Akhtar.

En plus des “Projections Jamaa El Fna”, le programme de 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech comprend “la compétition officielle”, les “Séances de gala”, les “Séances spéciales”, “le 11è Continent”, le “Panorama du Cinéma marocain”, le “Jeune Public”.

Certains films de personnalités internationales et marocaines, auxquelles le festival rend hommage, ont été projetés au Palais des Congrès, au cinéma Colisée et à Jemaa El Fna, complétant ainsi une sélection riche de 76 films.