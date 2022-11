Festival International du Film de Marrakech : annonce des lauréats de la 5ème édition des Ateliers de l’Atlas

vendredi, 18 novembre, 2022 à 0:22

Marrakech – Le Festival International du Film de Marrakech a clôturé jeudi la 5ème édition des Ateliers de l’Atlas, qui s’est déroulée du 14 au 17 novembre, par la distribution de huit prix et cinq bourses représentant une dotation globale de 106 000 €.

Le jury des 3 prix Atlas à la post-production, composé de Gaia Furrer (Venice Days), Eric Lagesse (Pyramide Films) et Sébastien Onomo (Spécial Touch Studio), ont récompensé les films INSHALLAH A BOY d’Amjad Al Rasheed (Jordanie), DISCO AFRIKA de Luck Razanajaona (Madagascar) et A GOLDEN LIFE de Boubacar Sangaré (Burkina Faso), a annoncé jeudi la Fondation du festival.

Le jury des 4 prix Atlas au développement, composé des producteurs Lamia Chraibi (La Prod), Nicole Gerhards (Niko Film) et Farès Ladjimi (Supernova Films), a récompensé les projets LA MER AU LOIN de Said Hamich (Maroc), PIGEON WARS de Dania Bdeir (Liban), DEMBA de Mamadou Dia (Sénégal) et LËNDE de Katy Lena Ndiaye (Sénégal).

Par ailleurs, le Prix ARTEKINO International, décerné par la chaîne franco-allemande, a été remis au projet en développement WHALE BELLY de Sameh Alaa (Egypte).

Cette 5ème édition a réuni 250 professionnels internationaux autour d’une sélection de 23 projets et films, portés par une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains. Les 16 projets en développement et 6 films en tournage ou post-production ont bénéficié d’un accompagnement sur mesure représentant près de 150 heures de mentoring par des consultants en scénario, production, distribution, montage et musique.

Par ailleurs, un film marocain a été sélectionné dans le cadre de l’Atlas Film Showcase et projeté à un public de directeurs de festivals.

Cette commission a jugé les projets sur la lecture de leur synopsis et sur le pitch qui a été fait, a précisé à la MAP la productrice et membre du jury des 4 prix Atlas au développement, Lamia Chraibi, faisant savoir que la sélection s’est faite de manière très organique sur le projet qui est “le plus prometteur quant à sa capacité narrative et sa capacité à donner une réalité et une authenticité”.

Se félicitant de la qualité “très honorable” des films en lice, la productrice marocaine a, par la même occasion, souligné qu’il a été “très difficile” de choisir entre les différents projets.

Le marché de co-production des Ateliers de l’Atlas a généré un nombre toujours croissant de demandes de rendez-vous individuels avec les réalisateurs et producteurs sélectionnés, dont 350 ont été organisées officiellement, illustrant le fort intérêt des professionnels pour les cinémas du continent africain et du monde arabe.

En cinq éditions, le programme professionnel du Festival International du film de Marrakech a accompagné 111 projets et films dont 48 projets et films marocains. Preuve du succès de cette plateforme, de nombreux films qui y ont participé ont ensuite été sélectionnés et primés lors de prestigieux festivals.

Cette année, 5 films soutenus par les Ateliers de l’Atlas ont été sélectionnés par les Festivals de Cannes (Ashkal de Youssef Chebbi, Sous les Figues de Erige Sehiri), Venise (Reines de Yasmin Benkiran, Les Damnés ne pleurent pas de Fyzal Boulifa) ou Locarno (Fragments from Heaven de Adnane Baraka) ; avant d’être présenté en première Moyen-Orient et Afrique lors de cette 19e édition du Festival de International du Film de Marrakech.

Voici le palmarès de la cinquième édition des Ateliers de l’Atlas :

PRIX ATLAS A LA POST-PRODUCTION doté de 25 000 € :

INSHALLAH A BOY d’Amjad Al Rasheed – Jordanie

Produit par Rula Nasser – Jordanie

PRIX ATLAS A LA POST-PRODUCTION doté de 15 000 € :

DISCO AFRIKA de Luck Razanajaona – Madagascar

Produit par Jonathan Rubin – France

PRIX ATLAS A LA POST-PRODUCTION doté de 10 000 € :

A GOLDEN LIFE de Boubacar Sangaré – Burkina Faso

Produit par Faissol Gnonlonfin – Bénin

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 15 000 € :

LA MER AU LOIN de Saïd Hamich – Maroc

Produit par Sophie Penson – France

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 10 000 € :

PIGEON WARS de Dania Bdeir – Liban

Produit par Pierre Sarraf – Liban

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 5 000 € :

DEMBA de Mamadou Dia – Sénégal

Produit par Maba Ba – Sénégal

PRIX ATLAS AU DEVELOPPEMENT doté de 5 000 € :

LËNDE de Katy Lena Ndiaye – Sénégal

Produit par Oualid Baha – France

PRIX ARTEKINO INTERNATIONAL doté de 6 000 € :

WHALE BELLY de Sameh Alaa – Egypte

Produit par Mark Lotfy – Egypte