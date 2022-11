Festival international du Film de Marrakech: la Cité ocre rend un hommage appuyé au grand réalisateur américain James Gray

dimanche, 13 novembre, 2022 à 2:43

Marrakech – Les passionnés du 7ème art ont vécu, samedi dans la Cité ocre, une soirée des plus mémorables avec l’hommage appuyé rendu au grand réalisateur et scénariste américain James Gray, dans le cadre de la 19è édition du Festival international du Film de Marrakech, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Au cours de cette somptueuse cérémonie, qui s’est déroulée dans l’enceinte du majestueux Palais des Congrès, en présence notamment de figures emblématiques du cinéma, ainsi que d’une brochette de personnalités issues du monde des arts, de la culture et des médias, M. Gray a reçu, sous un tonnerre d’applaudissements, l’”Étoile d’or” du Festival des mains de la grande actrice française, Marion Cotillard.

Vouant une véritable admiration au cinéma américain, le public cinéphile est venu donc si nombreux pour célébrer ce grand producteur et réalisateur, dont les œuvres cinématographiques sont marquées d’une touche de classicisme, inspirée des grands réalisateurs européens des années 1950 et 1960, dont Federico Fellini et Vittoria De Sica.

Véritable habitué de cet événement incontournable, James Gray, qui était également président du Jury de la 17ème édition du Festival international du Film de Marrakech, a exprimé, à cette occasion, ses vifs remerciements à SM le Roi Mohammed VI et à SAR le Prince Moulay Rachid ainsi qu’à la Fondation du Festival pour cette prestigieuse distinction et pour l’organisation de ce rendez-vous culturel et artistique international inégalé.

Il s’est aussi dit très honoré d’avoir reçu l'”Étoile d’or”, tout en faisant part de son immense joie d’être présent à Marrakech, cette cité millénaire, qui occupe une place si spéciale dans son cœur et qui suscite l’admiration des membres de sa famille qui viennent souvent y séjourner.

La star américaine s’est remémorée, avec un brin de nostalgie, les moments forts de la 17è édition du Festival dont il a été le président du Jury, saluant le très bon niveau des productions cinématographiques projetées lors de cette édition.

Né à New York en 1969, James Gray grandit dans le Queens et suit des études de cinéma à l’University of Southern California. Il avait 25 ans quand il réalisa son premier film “Little Odessa” ayant remporté le Prix de la critique au Festival de Deauville, et le Lion d’argent à la Mostra de Venise, en plus d’être sélectionné aux “Independent Spirit Awards”, où il est nommé pour les prix du Meilleur film et du Meilleur scénario.

Ayant à son actif plusieurs autres longs métrages, le dernier projet en date de James Gray, “Armageddon Time”, qu’il a également écrit, réalisé et produit, avec Anthony Hopkins, Anne Hathaway et Jeremy Strong en têtes d’affiche, est distribué par Focus Features, et sortira dans les salles obscures outre-Atlantique à l’automne.

Fidèle à sa volonté de célébrer le cinéma mondial dans sa diversité, la 19ème édition du Festival international du Film de Marrakech, qui se poursuivra jusqu’au 19 novembre, rendra hommage, aux côtés du grand réalisateur américain James Gray et de la star bollywoodienne Ranveer Singh, à deux autres sommités du monde du 7ème art en reconnaissance de leurs parcours artistiques et professionnels remarquables.

Il s’agit de la célèbre actrice écossaise Tilda Swinton et de la pionnière du cinéma marocain, la réalisatrice Farida Benlyazid.