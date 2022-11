Festival international du Film de Marrakech : “J’aime explorer différents univers cinématographiques” (Julie Delpy)

lundi, 14 novembre, 2022 à 18:15

Marrakech – Invitée du programme “In Conversation with…”, dans le cadre de la 19è édition du Festival International du Film de Marrakech, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’actrice et réalisatrice française, Julie Delpy, a fait part, lundi, de sa volonté d’explorer différents univers cinématographiques.

“Si je dispose des moyens d’explorer les divers genres du cinéma, je le ferai”, a affirmé la cinéaste “complète” (réalisatrice, scénariste, actrice et même chanteuse), lors de cette conversation animée par l’essayiste et journaliste, David Rault.

Au cours de cette rencontre tenue dans l’enceinte du somptueux Palais des Congrès, Mme Delpy a ainsi partagé, en toute spontanéité, sa vision du 7è art et l’impact de son vécu sur ses œuvres, évoquant des situations, voire, des moments parfois décalés survenus au cours des tournages de ses films.

Dans ce sillage, elle a qualifié de “très personnel” pour elle le long métrage “Before Midnight”, fruit d’une collaboration dans le cadre d’une trilogie avec Richard Linklater, en ce sens que le rôle de Céline qu’elle a interprété dans cette œuvre “est très proche de Julie”.

Apportant des éclairages sur ses principales créations depuis son premier long-métrage en tant que réalisatrice, elle a qualifié “Looking for Jimmy” d’”atypique” car, a-t-elle confié, il a été tourné en 24 heures sans arrêt.

Et d’enchaîner que son film “Le Skylab” traduit un souvenir d’enfance, ajoutant que ce long-métrage, différent de ses précédentes oeuvres, marque un “retour à l’enfance”.

Répondant à une question sur le choix des Etats-Unis pour s’installer et peaufiner sa formation, l’actrice a expliqué que “je ne suis pas quelqu’un qui planifie sa carrière de manière préméditée, mais c’était plus un choix de vie”.

Pour ce qui est de ses futurs projets, elle a fait savoir disposer déjà de plusieurs idées, citant notamment une deuxième saison de la série “On the Verge”, une nouvelle série et un nouveau film, tout en précisant avoir décidé de ne pas figurer cette fois-ci parmi les acteurs.

Après des études en réalisation et écriture scénaristique à l’Université de New York et de Columbia, Julie Delpy signe le scénario, la réalisation et joue le rôle principal de “Two Days in New York”, la suite de son film encensé par la critique, “Two Days in Paris”.

Elle collabore avec Richard Linklater pour sa trilogie : elle est co-scénariste de “Before Sunset” et “Before Midnight”, qui lui vaut de remporter de nombreux prix pour le scénario. Elle est également sélectionnée dans la catégorie Meilleure interprète féminine aux “Golden Globes” et aux “Spirit Awards” pour “Before Midnight”.

Julie Delpy travaille avec de nombreux cinéastes de renom, tels que Jean-Luc Godard, Agnieszka Holland, Krzysztof Kieslowski et Jim Jarmusch. En 2009, “La Comtesse”, qu’elle réalise et écrit, est en compétition à la Berlinale.

Elle a remporté le Prix du meilleur réalisateur au Festival International du Film de San Sebastian avec “Le Skylab” en 2011.

Plus récemment, ses films “Lolo” et “My Zoé” sont tous deux sélectionnés au Festival International du Film de Toronto. En 2021, la série “On the Verge”, qu’elle écrit, réalise et produit, est diffusée sur Canal+ et Netflix.