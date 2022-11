Festival international du Film de Marrakech: James Gray “très honoré” par l’hommage qui lui a été rendu dans la cité ocre

dimanche, 13 novembre, 2022 à 16:26

Marrakech – Le grand cinéaste américain James Gray s’est dit, samedi, “très honoré” par l’hommage qui lui a été rendu dans le cadre du Festival international du Film de Marrakech, faisant part de sa grande joie de retrouver la cité ocre qui occupe une place “spéciale” auprès de lui.

“C’est un grand honneur pour moi d’être ici à Marrakech. Je suis aussi très honoré et très touché par l’hommage qui m’a été rendu par le Festival international du Film de Marrakech. Cela signifie que mon travail depuis de longues années a porté ses fruits”, a déclaré M. Gray à “M24”, la chaîne de l’information en continu de la MAP.

“J’ai travaillé pendant 25 ans pour arriver à ce stade (..) et être là aujourd’hui est tout juste magnifique”, s’est-il réjoui, disant avoir “l’impression que c’est un cadeau d’être aujourd’hui à Marrakech, au vu de la conjoncture difficile et du contexte pandémique délicat que tout le monde a vécu”.

Évoquant Marrakech, le grand scénariste, réalisateur et producteur américain a expliqué que cette ville jouit d’une place toute particulière auprès de lui et de sa famille.

“Mes enfants et ma femme sont très déçus pour ne pas avoir pu m’accompagner cette fois-ci. Ils aiment vraiment le Maroc et aiment Marrakech tout particulièrement”, a-t-il ajouté.

M. Gray a ensuite rappelé la riche et belle expérience qu’il a vécue en 2018, lorsqu’il était président du Jury de la 17è édition du Festival international du Film de Marrakech,, la qualifiant de “fantastique”.

“Quand j’étais président du Jury en 2018, j’ai visionné de nombreux films. Chacune de ces œuvres cinématographiques avait quelque chose de très beau et de spécial”, a dit M. Gray.

Questionné sur l’avenir du 7ème art, M. Gray a estimé que l’un des changements les plus marquants est qu'”il est devenu plus facile, d’une certaine manière, de faire un film”, mais le problème demeure celui de gérer la distribution et de garder les salles de cinéma ouvertes.

“Si nous parlons de l’idée d’un cinéma qui inclut le streaming, ce qui permet de rester chez soi et de regarder toute production cinématographique, je pense que l’avenir est incroyable”, a-t-il avancé.

En revanche, a-t-il souligné, “si nous parlons de l’idée d’aller au cinéma dans une salle obscure aux côtés de 200 ou 300 personnes, il s’agit d’une question qui nous interpelle car cela va devenir plus difficile”.

Les passionnés du 7ème art ont vécu, samedi dans la cité ocre, une soirée des plus mémorables avec l’hommage appuyé rendu au grand réalisateur et scénariste américain James Gray, dans le cadre de la 19è édition du Festival international du Film de Marrakech, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Au cours de cette somptueuse cérémonie, qui s’est déroulée dans l’enceinte du majestueux Palais des Congrès, en présence notamment de figures emblématiques du cinéma, ainsi que d’une brochette de personnalités issues du monde des arts, de la culture et des médias, M. Gray a reçu, sous un tonnerre d’applaudissements, l’”Étoile d’or” du Festival des mains de la grande actrice française, Marion Cotillard.

Fidèle à sa volonté de célébrer le cinéma mondial dans sa diversité, la 19ème édition du Festival international du Film de Marrakech, qui se poursuivra jusqu’au 19 novembre, rendra hommage, aux côtés du grand réalisateur américain James Gray et de la star bollywoodienne Ranveer Singh, à deux autres sommités du monde du 7ème art en reconnaissance de leurs parcours artistiques et professionnels remarquables.

Il s’agit de la célèbre actrice écossaise Tilda Swinton et de la pionnière du cinéma marocain, la réalisatrice Farida Benlyazid.