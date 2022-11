Festival International du Film de Marrakech: les Ateliers de l’Atlas signent leur grand retour en présentiel

mardi, 15 novembre, 2022 à 1:42

Marrakech- Les Ateliers de l’Atlas, le programme industrie de développement de talents initié en 2018 par le Festival International du Film de Marrakech, ont signé, lundi, leur grand retour en mode présentiel, après deux éditions en version digitale, situation sanitaire oblige, poursuivant ainsi leur accompagnement en faveur d’une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains.

Développant un programme riche et diversifié, cette édition des Ateliers de l’Atlas ouvre un espace de réflexion à travers l’organisation d’une série de tables rondes et discussions, permettant aux professionnels de partager leur expérience et d’explorer des sujets contemporains liés aux cinémas du continent africain et du monde arabe.

Les projets en développement et films en postproduction de cinéastes résidents ou issus de la diaspora du monde arabe ou du continent africain sélectionnés seront désormais présentés dans quatre sections, à savoir celle de “projets en développement” et celle des “films en postproduction” ouverts aux cinéastes marocains, arabes et africains, le programme “Regards sur l’Atlas” réservé à des projets et films marocains ainsi que l’”Atlas Films Showcase” dévoilant les premières images de films terminés à destination de programmateurs et directeurs de festivals.

S’exprimant à cette occasion, le responsable des Ateliers de l’Atlas, Thibaut Bracq, a mis en exergue l’importance de cette manifestation qui se veut un espace de rencontre des réalisateurs et producteurs marocains, arabes et africains, qui développent leur premier, deuxième ou troisième long métrage, avec les professionnels internationaux invités, producteurs, vendeurs et distributeurs.

“Cette année, nous avons sélectionnés 23 projets en développement et films en postproduction issus de divers pays, et nous avons invité les réalisateurs et producteurs à venir présenter officiellement leurs projets sur les ateliers”, a indiqué M. Bracq au micro de “M24”, la chaîne de l’information en continu de la MAP.

Les participants auront ainsi rendez-vous, à partir de mardi, avec des “Pitching sessions”, la journée de lundi étant réservée à la rencontre entre les réalisateurs et les consultants, a souligné M. Bracq, précisant que ces consultations concernent le scénario, le montage, la stratégie de production, la composition musicale et la vente.

Dans une déclaration similaire, Abraham Zeitoun, membre de l’équipe organisatrice des Ateliers de l’Atlas a relevé que ces Ateliers incarnent le côté “industrie” du Festival International du Film de Marrakech, à travers l’organisation des rencontres avec des cinéastes, des producteurs, des consultants et des membres de jury, dont la présence a pour but de soutenir les nouveaux cinéastes et essayer de leur trouver des coproducteurs pour leur film.

Passant en revue le programme varié des Ateliers cette année, M. Zeitoun a fait savoir que des projections des films qui ne sont pas encore achevés, ainsi que des sessions de “pitching” sont prévus, ajoutant que des prix financiers, dont le Prix ArteKino, seront décernés vers la fin de cette édition.

Vingt-trois projets et films ont été sélectionnés pour la 5ème édition des Ateliers de l’Atlas qui se poursuit jusqu’au 17 novembre, dans le cadre de la 19ème édition du Festival International du Film de Marrakech.

Cette année, les Ateliers de l’Atlas proposent 16 projets en développement et 6 films en postproduction issus de 11 pays, sélectionnés parmi 240 candidatures reçues du continent africain et du monde arabe.

Les 23 projets et films sélectionnés bénéficieront d’un accompagnement sur mesure par des consultants en scénario, production, distribution, montage et musique avant de participer au marché de coproduction réunissant près de 250 professionnels internationaux accrédités.

Cette sélection présente des nouveaux talents comme Sameh Alaa (Egypte), lauréat de la Palme d’Or du court métrage du Festival de Cannes, aux côtés de cinéastes déjà remarqués sur la scène internationale, comme Meryem Benm’Barek (Maroc), primée au Festival de Cannes avec son premier long-métrage Sofia; Rafiki Fariala (République Centrafricaine) et George Peter Barbari (Liban) découverts à la Berlinale avec leurs films “Nous, étudiants !” et “Death of a Virgin and the Sin of Not Living” ou Mamadou Dia (Sénégal) primé au Festival de Locarno pour son film “Le Père de Nafi”.

Le cinéaste marocain Faouzi Bensaïdi dévoilera également des extraits de son nouveau film “Déserts” à des directeurs de festivals, dans le cadre de l’Atlas Film Showcase.

En parallèle de leur programme, les Ateliers accueillent des organismes pour soutenir des initiatives qui accompagnent et structurent les réseaux professionnels de la région.