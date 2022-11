Festival international du film de Marrakech: Les stars féminines brillent de mille feux

samedi, 19 novembre, 2022 à 12:16

Par Kawtar Krifi

Marrakech – A l’instar des années précédentes, les stars féminines du cinéma ont marqué de leur forte présence la 19è édition du Festival International du Film de Marrakech, en prenant part activement aux différentes activités et sections de cette manifestation cinématographique au rayonnement mondial, qui s’achève ce samedi.

L’importante participation féminine s’illustre au sommet de ce rendez-vous, qui revivent après un arrêt forcé de deux années dû à la pandémie du Covid-19, avec un jury de la compétition officielle qui comprend l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice allemande Diane Kruger, la réalisatrice et actrice libanaise Nadine Labaki et la réalisatrice marocaine Leila Marrakchi.

Dotées d’un parcours artistique distingué et d’une expérience riche dans le monde du 7è art, ces stars ont la lourde mission de travailler, aux côtés du chef d’orchestre, le réalisateur italien Paolo Sorrentino, et du reste des membres du jury, pour décider du long métrage sacré Étoile d’Or parmi les 14 longs métrages en lice dans cette compétition dédiée à la découverte de cinéastes du monde entier.

En reconnaissance de leur parcours créatif, le Festival international du film de Marrakech a rendu hommage aux femmes en la personne de la pionnière du cinéma marocain, la réalisatrice Farida Benlyazid qui, à travers son œuvre distinguée, a traité d’importantes questions d’ordre social et a emmené le public à la découverte des mondes artistiques inégalés.

Le festival rendra hommage également à la célèbre actrice écossaise Tilda Swinton, qui a marqué l’histoire du cinéma mondial par ses plus belles créations artistiques, à travers son interprétation envoutante et son style unique, qu’elle utilise depuis les années 1980 sous la direction des plus grands réalisateurs internationaux, qui ont mis en exergue son talent exceptionnel, qu’elle renforce avec assiduité et persévérance.

Le festival, comme chaque année, tient à mettre en relief les apports des femmes dans le domaine du 7e art, que ce soit en tant qu’actrice, réalisatrice, scénariste ou productrice, à travers la projection d’un ensemble de films tout au long des journées du festival.

Les œuvres de ces femmes créatrices représentent des expériences cinématographiques de toutes les régions du monde, dans les différentes sections du Festival, à savoir la compétition officielle, les séances de gala, les séances spéciales, le 11e continent, le panorama du cinéma marocain, la section jeune public et les projections à la place Jamaa El Fna, en plus de la filmographie projetée dans le cadre des honneurs.

Participe également à la compétition officielle de la 19è édition du Festival International du Film de Marrakech, le film “Le Bleu du Caftan” de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani.

Par ailleurs, le festival accueille cette année, dans le cadre de la section “In Conversation with…”, des réalisatrices et actrices qui ont marqué le monde du septième art. Il s’agit de la brillante actrice française Marina Foïs, l’actrice et réalisatrice française talentueuse Julie Delpy et la réalisatrice et scénariste française Julia Ducournau, ayant reçu la Palme d’Or pour son deuxième long métrage projeté en compétition à Cannes.

Au cours de cette section, ces stars partagent avec le public leur vision et leur pratique du cinéma basées sur des expériences merveilleuses et des histoires passionnantes, à travers de longues conversations et discussions sur leur parcours artistique.

Ainsi, la présence en force des femmes au Festival reflète la place importante qu’elles occupent dans ce rendez-vous artistique d’envergure, qui célèbre le septième art et sa magie.