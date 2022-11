Festival International du Film de Marrakech: projection du film brésilien “Faraway Song”

mardi, 15 novembre, 2022 à 13:53

Marrakech – Le film “Faraway Song”, de la réalisatrice brésilienne Clarissa Campolina, a été projeté dans le cadre de la compétition officielle de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, organisée jusqu’au 19 novembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce long métrage de 75 minutes, qui est une ode aux liens familiaux, raconte l’histoire de “Jimena” qui se lance dans une quête d’identité à travers sa relation avec sa mère et sa grande mère, deux femmes de classe moyenne, et ses correspondances avec son père, un homme étranger qui lui ressemble.

“Jimena” réécrit ses liens familiaux, et crée de nouvelles façons d’éprouver ses relations amoureuses, amicales et professionnelles afin de se libérer du sentiment de déracinement.

S’exprimant à cette occasion, la réalisatrice Clarissa Campolina s’est réjouie d’avoir pris part à la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, soulignant que la projection de ce film à l’extérieur du Brésil est d’une grande importance pour elle.

Tout en saluant la prestation de l’actrice principale du film qu’elle a qualifié d’ “actrice forte et chevronnée”, la réalisatrice a indiqué que le film traite un certain nombre de problèmes sociaux vécus au Brésil.

A l’affiche du film figurent les acteurs Mônica Maria, Carlos Francisco, Jhon Narvaez, Margô Assis, Matilde Biagi et Ricardo Campos.

“Faraway Song” (2022) est le premier long métrage que Clarissa Campolina a réalisé individuellement.

En 2011, le premier long métrage de Clarissa Campolina, “Swirl” (coréalisé avec Helvécia Marins Jr), a été en première mondiale à la Mostra de Venise, et sélectionné à plus de cinquante autres festivals internationaux, dont San Sebastian et Toronto.

Son deuxième long métrage documentaire, “While We Are Here” (coréalisé en 2019 avec Luiz Pretti), a été en première mondiale au Festival International du Film de Rotterdam.

Une rétrospective de ses films a été organisée, en 2015 en Allemagne, dans le cadre de la Résidence d’Artistes DAAD.

Quatorze longs-métrages sont en lice pour décrocher “l’Étoile d’Or” dans le cadre de la compétition officielle du 19ème Festival International du Film de Marrakech.

Outre “FARAWAY SONG”, les films en compétition sont : “LE BLEU DU CAFTAN” de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, “ALMA VIVA” de Cristèle Alves Meira (Portugal), “ASHKAL” de Youssef Chebbi (Tunisie), “ASTRAKAN” de David Depesseville (France), “AUTOBIOGRAPHY” de Makbul Mubarak (Indonésie) et “CHEVALIER NOIR” (A Tale of Shemroon) de Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran).

Sont également en lice, “RED SHOES” (Zapatos rojos) de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique), “RICEBOY SLEEPS” de Anthony Shim (Canada), “SAVAGE” (Amina) de Ahmed Abdullahi (Suède), “SNOW AND THE BEAR” (Kar ve Ayı) de Selcen Ergun (Turquie), “PETROL” de Alena Lodkina (Australie), “THE TASTE OF APPLES IS RED” (Ta’am al-tufah, ahmar) de Ehab Tarabieh (Syrie) et “FOUDRE” (Thunder) de Carmen Jaquier (Suisse).