Festival International du Film de Marrakech: projection du film “Chevalier noir” de l’Iranien Emad Aleebrahim Dehkordi

dimanche, 13 novembre, 2022 à 21:18

Marrakech n- Le film “Chevalier noir”, du réalisateur iranien Emad Aleebrahim Dehkordi, a été projeté dimanche dans le cadre de la compétition officielle de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, organisée jusqu’au 19 novembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce long-métrage de 102 minutes relate l’histoire de “Iman” et son petit frère “Payar” qui vivent avec leur père. Après le décès de leur mère, “Iman” voit sa vie complètement chamboulée et cherche un moyen de s’en sortir.

Profitant de ses relations avec la jeunesse dorée de la capitale, “Iman” se crée un petit business pour se faire de l’argent facile, et ce qui semble de prime abord être le chemin vers un nouveau départ, fait apparaître des méandres propres à ébranler le destin de la famille.

S’exprimant à cette occasion, le réalisateur s’est réjoui d’avoir eu l’occasion d’assister au Festival international du film de Marrakech, exprimant ses remerciements à l’équipe du Festival pour avoir sélectionné son film à la compétition officielle.

Évoquant les difficultés rencontrées lors du tournage, M. Aleebrahim Dehkordi a souligné que ce long-métrage lui a valu dix ans de préparation et de travail acharné.

Une pléiade d’artistes se trouvent à l’affiche du film, à savoir Iman Sayad Borhani, Payar Allahyari, Masoumeh Beygi et Behzad Dorani.

Né à Téhéran en 1979, Emad Aleebrahim Dehkordi est diplômé du Fresnoy-Studio National des arts contemporains en France.

Ses courts-métrages de fiction Lower Heaven (2017) et Cavalière (2020) ont été présentés dans de nombreux festivals, à savoir le Festival International du Film de Toronto, le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, le Festival Premiers Plans d’Angers et le Festival International du Court Métrage Winterthur.

“Chevalier Noir”, son premier long-métrage, est sélectionné à la Fabrique du Cinéma à Cannes et aux Ateliers Premiers Plans à Angers.

Quatorze longs-métrages sont en lice pour décrocher “l’Étoile d’Or” dans le cadre de la compétition officielle du 19ème Festival International du Film de Marrakech.

Outre “CHEVALIER NOIR” (A Tale of Shemroon), les films en compétition sont : “LE BLEU DU CAFTAN” de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, “ALMA VIVA” de Cristèle Alves Meira (Portugal), “ASHKAL” de Youssef Chebbi (Tunisie), “ASTRAKAN” de David Depesseville (France), “AUTOBIOGRAPHY” de Makbul Mubarak (Indonésie) et FARAWAY SONG (Cañçao ao Longe) de Clarissa Campolina (Brésil).

Sont également en lice, “RED SHOES” (Zapatos rojos) de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique), “RICEBOY SLEEPS” de Anthony Shim (Canada), “SAVAGE” (Amina) de Ahmed Abdullahi (Suède), “SNOW AND THE BEAR” (Kar ve Ayı) de Selcen Ergun (Turquie), “PETROL” de Alena Lodkina (Australie), “THE TASTE OF APPLES IS RED” (Ta’am al-tufah, ahmar) de Ehab Tarabieh (Syrie) et “FOUDRE” (Thunder) de Carmen Jaquier (Suisse).