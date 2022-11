Festival International du Film de Marrakech: projection du film “The Taste of Apples Is Red” du Syrien Ehab Tarabieh

vendredi, 18 novembre, 2022 à 23:49

Marrakech – Le film “The Taste of Apples Is Red”, du réalisateur syrien Ehab Tarabieh, a été projeté jeudi dans le cadre du dernier jour de la compétition officielle de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, organisée jusqu’au 19 novembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les faits de ce film d’une durée de 83 minutes, se déroulent dans les montagnes druzes entre la Syrie et Israël, où Kamel, un cheikh respecté, fait face à un dilemme cornélien entre famille et devoir, quand son frère, qui avait pris ses distances avec la famille, revient sur le plateau du Golan après quarante-sept ans d’exil.

Dans une brève allocution prononcée à l’occasion de cette avant-première, le réalisateur a exprimé sa grande joie de présenter son long-métrage au Festival international du film de Marrakech, remerciant le public d’être venu regarder cette œuvre cinématographique.

Depuis une dizaine d’années, Ehab Tarabieh est responsable du département vidéo de B’Tselem, une organisation qui documente les violations des droits de l’Homme en Palestine.

Ses courts métrages sont récompensés à de nombreuses reprises. Il reçoit notamment le Prix du meilleur court métrage au Festival du Film Tribeca de Doha pour The Forgotten (2012), et il est sélectionné aux European Film Awards en 2015 pour Smile and the World Will Smile Back.

La première mondiale de son premier long métrage Of Land and Bread (2019) a lieu au Festival international du film documentaire d’Amsterdam. The Taste of Apples Is Red (2022) est son premier long métrage de fiction.