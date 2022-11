Festival International du Film de Marrakech: projection du film “Thunder” de la Suisse Carmen Jaquier

vendredi, 18 novembre, 2022 à 0:18

Marrakech – Le film “Thunder”, de la réalisatrice suisse Carmen Jaquier, a été projeté jeudi dans le cadre de la compétition officielle de la 19ème édition du Festival international du film de Marrakech, organisée jusqu’au 19 novembre sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Les faits de ce film d’une durée de 92 minutes se déroulent pendant l’été 1900, dans une vallée du sud de la Suisse. Elisabeth, une novice de 17 ans, s’apprête à faire ses vœux lorsque le décès brutal de sa sœur aînée l’oblige à quitter le couvent et à revenir dans la ferme familiale qu’elle avait quittée cinq ans auparavant.

Cependant, Elisabeth n’est plus une enfant. Les règles strictes et suffocantes du village l’étouffent, les mystères autour de la disparition de sa sœur l’obsèdent et la poussent à revendiquer son droit de faire ses propres expériences.

Ce long-métrage, marqué par l’admirable interprétation de Lilith Grasmug, est le premier film de Carmen Jaquier, dans lequel elle tente de faire entendre la voix des femmes et de défendre leur droit d’exprimer librement leurs opinions.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de cette avant-première, la réalisatrice a exprimé sa grande joie de présenter son premier long-métrage au Festival international du film de Marrakech, ajoutant qu’elle attend avec impatience les impressions du public à propos du film.

Née à Genève, Carmen Jaquier apprend le graphisme avant de réaliser ses premiers courts-métrages, puis d’intégrer l’École cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Son film de diplôme Le Tombeau des filles reçoit le Pardino d’argento au Festival du film de Locarno (2011).

Elle explore ensuite l’image et le montage au sein du collectif Aamen et réalise deux courts-métrages, Les Vagues et Le Bal des sirènes. Son court-métrage La Rivière sous la langue et le long-métrage collectif Heimatland sont sélectionnés au Festival du film de Locarno en 2015.

Carmen Jaquier signe également l’image du documentaire A Bright Light – Karen and the Process d’Emmanuelle Antille.

Outre “Thunder”, les films en compétition sont : “LE BLEU DU CAFTAN” de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, “ALMA VIVA” de Cristèle Alves Meira (Portugal), “ASHKAL” de Youssef Chebbi (Tunisie), “ASTRAKAN” de David Depesseville (France), “AUTOBIOGRAPHY” de Makbul Mubarak (Indonésie) et FARAWAY SONG (Cañçao ao Longe) de Clarissa Campolina (Brésil).

Sont également en lice, “RED SHOES” (Zapatos rojos) de Carlos Kaiser Eichelmann (Mexique), “PETROL” d’Alena Lodkina (Australie), “SAVAGE” (Amina) d’Ahmed Abdullahi (Suède), “SNOW AND THE BEAR” (Kar ve Ayı) de Selcen Ergun (Turquie), “CHEVALIER NOIR” (A Tale of Shemroon) d’Emad Aleebrahim Dehkordi (Iran), “THE TASTE OF APPLES IS RED” (Ta’am al-tufah, ahmar) d’Ehab Tarabieh (Syrie) et “RICEBOY SLEEPS” de Anthony Shim (Cadana).