Festival International Maroc des Contes: une édition virtuelle sous le signe de la Covid-19

mercredi, 5 août, 2020 à 16:18

Rabat – L’Association Conte Act pour l’éducation et les cultures organise, du 1-er au 31 août, une édition virtuelle du Festival International Maroc des contes, sous le thème “La parole du Monde dépasse la Covid-19”.

Cette 17-ème édition du Festival International Maroc des Contes, organisée en partenariat avec le ministère de la culture de la jeunesse et des sports et la préfecture et le conseil préfectoral de Rabat, rendra hommage aux conteurs internationaux qui n’ont ménagé aucun effort pour conserver et préserver les contes oraux et la mémoire populaire, indiquent les organisateurs dans un communiqué, notant que les hommages prendront forme de nomination des maîtres conteurs comme “Ambassadeurs du Conte”.