Le Festival international des nomades, un événement culturel au service du développement régional

mercredi, 3 avril, 2019 à 12:58

Par Naji Aabidine

Rabat – M’hamid El Ghizlane, porte du désert du Sud-est du Royaume, s’apprête à abriter la 16è édition du Festival international des nomades, un événement culturel annuel dédié aux passionnés du patrimoine nomade et à l’échange interculturel, le tout mis au service du développement et du rayonnement international de toute une région.

Cette édition encore, les organisateurs l’inscrivent également dans l’approche, qui est une devise, celle de la promotion, à travers la culture et par la culture, des valeurs de coexistence, de diversité et d’échange. Or, le festival c’est aussi un véritable levier de développement local, ne serait-ce que par la dynamisation de l’économie touristique qu’il permet au niveau de la région Drâa-Tafilalet et la promotion des atouts naturels et culturels de l’oasis dont il porte le nom.

Ainsi, du 4 au 6 avril, les visiteurs marocains et étrangers auront de nouveau l’occasion de découvrir un patrimoine riche, diversifié, mais surtout dépaysant, avec en particulier une ouverture spéciale sur le mode de vie des nomades, qui est pour le moins singulier et authentique.

Fort de 16 années d’existence, d’expérience et de maturité, le festival international des nomades a pu se tailler, au fil des éditions, une place distinguée aux niveaux local et régional, tout en parvenant à mettre en exergue les potentialités et les atouts dont regorge la région.

L’édition 2019, placée sous le signe de la valorisation du patrimoine des nomades du Sahara et de la consolidation de l’attractivité culturelle de M’hamid El Ghizlane, se veut une vraie rencontre entre, d’une part, artistes, festivaliers, touristes, professionnels et visiteurs curieux et ouverts à d’autres modes de vie et de l’autre part des habitants désireux de partager la richesse d’un patrimoine ancestral unique.

Dans ce cadre, les organisateurs ont concocté une programmation riche,: concerts, conférences et activités sportives traditionnelles (course de dromadaires et hockey sur sable…), en plus d’autres activités artistiques, ayant pour objectif de gratifier le public de prestations musicales de qualité, qui combinent entre musique africaine, musique touareg, gnawa , jazz, chant sahraoui-berbère et chanson marocaine contemporaine.

Ainsi, des artistes de renommée donnent rendez-vous aux mélomanes de la région et d’ailleurs, en l’occurrence Mehdi Nassouli, un jeune surdoué qui a côtoyé les plus grands mâalems du Maroc. Il est considéré comme la relève de la tradition gnaouie.

Cheick Tidiane Seck, virtuose du clavier, sera également de la partie. Le public pourra ainsi aller à la rencontre de l’oeuvre de ce chanteur malien connu et reconnu qui jongle entre jazz et musique africaine pour enflammer les scènes parisiennes et maliennes, pour ne citer que ceux là.

D’autres artistes de renom comme Nouamane Lahlou, vedette de la chanson marocaine contemporaine, Takrist Nakal et Abdallah Oumbadougou légende de la musique touareg, qui fait son retour à la scène après de nombreuses années d’absence, Mariaa Siga talentueuse compositrice et interprète sénégalaise, Nabil et Manou Othmani dignes héritiers du regretté Baly Othmani, Benkadi Trio percussionnistes endiablés du Burkina Faso, le Ballet Liziba aux rythmes fougueux du Congo, Mallal chanteur amazigh engagé, Manina avec sa poésie et son chant sahraoui-berbère, et des groupes locaux (Jeunes Nomades, Génération Taragalt, Ajial).

Organisée par l’association nomades du monde, en collaboration notamment avec la province de Zagora, le ministère de la Culture et le Conseil Régional Drâa-Tafilalet, cette manifestation culturelle internationale a connu le passage de plus de 2.500 intervenants et enregistre chaque année la participation d’une moyenne de 20.000 visiteurs marocains et étrangers, contribuant ainsi à l’essor économique de la région et sa promotion touristique. Cette année 24.000 visiteurs au moins sont attendus.