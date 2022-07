Festival Malhouniat d’Azemmour : Une 2ème soirée dédiée à l’art du Samaâ et du Madih

samedi, 16 juillet, 2022 à 14:07

Azemmour – La deuxième soirée du festival International Malhouniat d’Azemmour a été dédiée à l’art du Samaâ et du Madih avec l’objectif de promouvoir le rayonnement culturel et spirituel d’Azemmour et mettre en valeur ce genre musical ancestral transmis de génération en génération.