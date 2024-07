Festival Maqamat 2024: Présentation et signature de l’ouvrage “Melhoun et peinture” de l’artiste peintre Loubaba Laalej

mercredi, 3 juillet, 2024 à 14:53

Salé – L’artiste peintre et écrivaine Loubaba Laalej a présenté et signé, mardi à Salé, son ouvrage intitulé “Melhoun et peinture”, disponible en français et en arabe, dans le cadre de la 14ème édition du festival Maqamat.

Lors de cet événement, l’artiste peintre et écrivaine a expliqué que “Melhoun et peinture” est un recueil de poèmes illustré par ses propres tableaux, précisant que son ouvrage est réparti en quatre chapitres, à savoir “Ainsi parlait le mellhoun”, “Le melhoun dans mes toiles”, “La femme honorée dans le melhoun” et “Sur la trace de grands maîtres du melhoun”.

A travers cette contribution artistique et littéraire, Loubaba Laalej enchante les amoureux du melhoun en revisitant certains chefs-d’œuvre avec un langage poétique qui contextualise ses tableaux, dont la perspective, le choix des tons et la profondeur cristallisent davantage la dimension esthétique de cet art.

Marqueur de notre identité nationale, cet art poético-musical populaire prend une autre dimension avec Loubaba Laalej qui réussit brillamment à transmettre ses sentiments et ses émotions aux lecteurs, en trouvant un juste milieu entre sa sensibilité artistique et son langage littéraire, où chaque mot est soigneusement choisi.

Dans sa préface intitulée “Une interpellation de l’Histoire”, le chercheur en art, Ahmed Fassi, est revenu sur l’intérêt historique et les nombreuses recherches universitaires qu’a suscités le melhoun, considéré comme “un élément saillant” de la civilisation et de la culture nationales.

“Loubaba Laalej ressuscite le melhoun, l’interroge et le fait parler comme s’il était en chair et en os, dans une grandiloquence digne de sa valeur inestimable de mémoire séculaire d’une identité culturelle inébranlable”, a-t-il souligné.

De son côté, l’écrivain et chercheur, Samir Lotfy, a estimé, dans sa préface intitulée “Voyage dans le temps et dans l’espace”, que cet ouvrage offre à ses lecteurs “un retour à l’histoire” ainsi qu’une “balade au cœur de cet humanisme exemplaire que l’auteur incarne en toute sensibilité, spontanéité et subtilité”.

Et d’ajouter que Loubaba Laalej, invite via cet ouvrage le public à apprécier la magie du melhoun et la beauté des couleurs comme “espaces” de communion, de convivialité, de partage et un haut lieu de retrouvailles pour tous les humains, abstraction faite de leurs appartenances sociales, leur ethnicité et leurs religions.

Native de Fès, Loubaba Laalej est une artiste peintre et écrivaine prolifique. Elle est membre de la Ligue des écrivaines du Maroc et aussi du Bureau Permanent de la Ligue des Écrivaines d’Afrique. En 2019, elle a obtenu un doctorat honorifique délivré par le Forum International des Beaux-arts (Fine Arts Forum International) à titre de reconnaissance.

Elle compte, à son actif, plusieurs publications axées sur son expérience créative : “Émergence fantastique”, “Mes univers”, “Matière aux sons multiples”, “Abstraction et suggestion”, “Dames du monde : entre l’ombre et la lumière”. Parmi ses recueils de poésies (écrits et oeuvres) figurent notamment “Fragments”, “Pensées vagabondes”, “Mysticité et plasticité”, “Melhoun et peinture”, “Poésie et peinture”, “Icônes de la plasticité au féminin”, “Chuchotement du silence” et “Musique et plasticité”.

Organisée par l’Association Bouregreg du 1er au 7 juillet, la 14ème édition du festival Maqamat, qui honore la mémoire du doyen de la littérature marocaine, feu Abbas Jirari, propose un programme diversifié prévoyant 6 séances de présentation et de signature de 11 publications intellectuelles et culturelles liées au patrimoine littéraire en général et au melhoun en particulier.