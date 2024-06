Le Festival Mawazine contribue à préserver la diversité des expressions musicales (Badr Rami)

samedi, 22 juin, 2024 à 21:02

Rabat – Le Festival Mawazine-Rythmes du Monde, qui accueille dans chaque édition des artistes des quatre coins du globe, contribue à préserver la diversité des expressions musicales, a affirmé samedi le chanteur syrien Badr Rami.

“Entre style oriental, Tarab, Jazz ou autres, Mawazine rend hommage à la diversité culturelle et contribue à mettre en avant les différents genres artistiques et à préserver les différentes expressions musicales”, a-t-il dit, lors d’une conférence de presse avant son concert prévu ce soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat.

Considéré comme l’ambassadeur des “Al-Qoudoud Al-Halabiya” (chants d’Alep) et des “Mouwachahat”, le chanteur syrien, né au Maroc, a fait savoir qu’à travers ses chants, il ambitionne de préserver ce genre musical authentique qui constitue un legs patrimonial et une matrice identitaire.

“Le patrimoine est notre identité, on doit la préserver”, a insisté Badr Rami, qui se présente comme le dépositaire d’un héritage syrien à la fois riche et enraciné, mais constamment renouvelé au fil du temps sans pour autant perdre de sa quintessence.

Interrogé sur son interprétation des chansons marocaines, il a rappelé son titre “Koulna Mgharba” sorti en 2019, dans lequel il a sublimé l’attachement de l’ensemble des Marocains à leur Patrie.

Faisant part de sa grande admiration des artistes marocains de renom, tels Abdelhadi Belkhayat, Abdelouahab Doukkali, Samira Said et les défunts Mohammed Fouiteh et Mohamed Al Hayani, il a souligné que le Maroc regorge de talents artistiques qui rayonnent partout dans le monde arabe et au-delà.

Le chanteur syrien, qui se définit aussi comme un “Marocain de cœur”, a tenu à remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain entoure l’art et la culture en général.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures, sous le signe de “la diversité et de la fête”.

Rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc, cette manifestation artistique est considérée parmi les plus grands évènements culturels au monde, offrant une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.