Le Festival mondial de la poésie du 26 au 28 avril à Marrakech

lundi, 8 avril, 2024 à 16:52

Plus d’une centaine de personnalités marocaines et espagnoles pont répondu à l’invitation de la Fondation Trois Cultures qui a organisé, dimanche en son siège, le Pavillon Hassan II à Séville, un ‘’Ftour Pluriel’’ de tradition marocaine et rendez-vous emblématique en Espagne pour les représentants des communautés chrétienne, musulmane et juive.