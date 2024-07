Festival des Plages: L’artiste Zakaria Ghafouli enflamme la scène de M’diq

lundi, 15 juillet, 2024 à 13:21

M’diq – Le jeune artiste Zakaria Ghafouli a gratifié, dimanche soir, le public de la scène de M’diq d’un spectacle somptueux, organisé dans le cadre de la 20è édition du “Festival des Plages” de Maroc Telecom.

La scène de la plage de M’diq a été envahie par des milliers de spectateurs venus assister au concert joyeux de ce talentueux artiste, qui a interprété avec passion une sélection de ses grands succès, dont “Haka 3ajbni Rassi”, une chanson qui a fait vibrer le public sur ses rythmes jeunes et entraînants.

Cet artiste aux talents multiples a offert un répertoire varié, qui a conquis l’audience avec des chansons naviguant entre différentes ambiances plus originales les unes que les autres, allant de la musique populaire aux formes plus modernes, des tubes soigneusement sélectionnés pour éblouir les spectateurs.

Lors de cet événement, Zakaria Ghafouli s’est réjoui de retrouver le public de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans le cadre du Festival des Plages, d’autant plus que son concert fait partie des premiers spectacles programmés lors de cette édition.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ghafouli a loué le professionnalisme du Festival des plages, qui est devenu l’une des manifestations culturelles les plus appréciées par un public averti et passionné, ajoutant: “chaque artiste aspire à se produire à ce festival”.

Il a, à cet égard, exprimé son admiration pour le public connaisseur et mélomane de M’diq et du Festival des plages.

Avant la performance de Zakaria Ghafouli, le groupe “Jbala Fusion” de Tétouan a eu l’occasion de se produire sur la scène de M’diq, en offrant un assortiment de chansons populaires et classiques qui ont suscité l’enthousiasme du public du festival.

Il est à noter que le Festival des Plages de Maroc Telecom propose une programmation riche et variée à la place de M’diq: Yassine Taha se produira lundi soir, Issam Kamal animera la soirée du 16 juillet, suivi par Youssef Wahbi, le 17 juillet.

Les 19 et 20 juillet, c’est au tour de Mouss Maher et du groupe de Hip Hop Ach Kayn d’émerveiller le public de M’diq, tandis que la chanteuse populaire Statia clôturera le festival le 21 juillet.

Le programme de cette édition, qui se poursuivra jusqu’au 21 août, comprend la participation de plus de 200 artistes de renommée nationale et internationale, et propose plus de 100 concerts de genres divers, offrant une expérience musicale exceptionnelle avec des spectacles couvrant le Hip Hop, Rap, Fusion, Chanson Marocaine Chaabi et Contemporaine, musique Sharqui, Raï et Reggada, garantissant ainsi une programmation variée répondant aux goûts de tous les festivaliers.

Les activités de cet événement artistique seront organisées dans six villes côtières du Royaume, “offrant comme toujours une expérience festive et des soirées inoubliables”, indiquent les organisateurs dans un communiqué, soulignant que “depuis plus de deux décennies, cet événement estival emblématique a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable, attirant chaque année des millions de spectateurs de tout le Maroc pour profiter de la musique et de la culture”.

Afin d’assurer le succès de cet événement entièrement gratuit, Maroc Telecom a mis en place des infrastructures modernes avec des scènes aux normes internationales et équipées de moyens humains, techniques et logistiques, garantissant des performances artistiques de haute qualité accessibles à tous.

Les organisateurs ont invité les amateurs d’art et de musique à rejoindre ce festival pour célébrer plus de 20 ans de succès et de passion musicale avec des soirées inoubliables, mettant en avant la participation des artistes de renom (Balqees, Stati, Aminux, Douzi, Ikram Abdia, Najat Atabou, Saida Charaf, Said Senhaji, L’Artiste, Muslim, Mehdi Mozzayine, Statia, Dizzy Dross, Mehdi Fadili, Tagne, Rym, Mocci, Said Mosker, Karima Gouit, Mouss Mahir, etc.).

Depuis son lancement en 2002, le “Festival des plages” de Maroc Telecom s’engage à promouvoir l’intégration sociale à travers la musique, encourageant les échanges culturels et permettant à un large public de découvrir la diversité musicale du Royaume.