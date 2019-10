Le Festival de la poésie marocaine, une illustration de la profondeur de la coopération fructueuse liant le Maroc et les Emirats Arabes Unis (M. Abyaba)

samedi, 26 octobre, 2019 à 11:54

Marrakech – Le Festival de la poésie marocaine, qui souffle cette année sa deuxième bougie, traduit la profondeur de la coopération fructueuse liant le ministère de la Culture, de la jeunesse et du sport et le Cercle de la Culture du gouvernement de Sharjah aux Emirats Arabes Unis, a souligné vendredi soir, à Marrakech, le ministre de la Culture, de la jeunesse et du sport, porte-parole du gouvernement, El Hassan Abyaba.