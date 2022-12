Le film “Dernier round” dans les salles de cinéma, à partir du 28 décembre

lundi, 26 décembre, 2022 à 14:56

Casablanca – Le film “Dernier Round”, réalisé par le franco-marocain Mohamed Fekrane, produit par Said Andam, distribué par Asma Graimiche et dont le premier rôle est joué par la star marocaine Rabie Kati, sera projeté dans les salles de cinéma du Royaume à partir du mercredi 28 décembre.

Le film raconte l’histoire de Rachid, jeune adolescent aventurier, qui vit au Maroc et qui se bat à travers des combats de boxe clandestins pour réunir l’argent nécessaire pour payer un passeur qui l’emmènera, lui et ses deux copains, de l’autre côté du Détroit

Sur cette oeuvre cinématographique, le réalisateur Mohamed Fekrane a souligné que le ton de ce film qui s’inspire de la réalité, demeure audacieux tout en mettant en avant les aspects du rêve, de l’amitié et de l’humanité.

L’histoire tourne autour de la question de l’immigration dans sa conception réelle et dramatique vu que ce fléau devient aujourd’hui une source de préoccupation importante pour les Européens, outre il constitue un danger guettant la vie des milliers d’enfants et de jeunes africains qui traversent de l’autre côté de la Méditerranée dans des conditions marquées par l’insouciance et l’inhumanité.

Le film le “Dernier round” a été projeté dans une série de festivals internationaux notamment en France, Italie, Amérique, Tunisie, Oman, Corée du Sud, Nigéria, Israël, Turquie, Argentine, Egypte, Palestine, Espagne avant sa projection récemment pour la première fois au Maroc dans le cadre du Festival national du film de Tanger et du Festival Cinéma Migrations Agadir.

Le film a reçu nombre de récompenses internationales et nationales dont le prix du meilleur film au Festival international de Buenos Aires, le prix de la meilleur image au festival Black cat en Slovénie, le prix du meilleur scénario au Festival international d’Oujda, outre les bons échos recueillis auprès des critiques de cinéma et des médias internationaux et arabes.