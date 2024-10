Le film “Siri takes control” ou quand l’intelligence artificielle dévoile des vérités cachées

mardi, 22 octobre, 2024 à 9:49

Tanger – Le film “Siri takes control” de Chorouk Hasnaoui, projeté lundi dans le cadre de la compétition des films d’écoles et d’instituts de cinéma du 24è Festival national du film de Tanger, met en avant la place et l’impact de l’Intelligence Artificielle (IA) “dans nos vies et nos relations”.