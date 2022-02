La FMPR présente à Oujda ses objectifs et sa vision pour la période à venir

Oujda – La Fédération marocaine de la presse régionale (FMPR) a présenté, samedi à Oujda, ses objectifs et sa vision pour la période à venir, dans le but de contribuer à la promotion de la presse régionale et au rayonnement de la région de l’Oriental.