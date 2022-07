FNAP 2022 : Des troupes folkloriques illuminent la scène de la Place El Harti

lundi, 4 juillet, 2022 à 20:49

Marrakech – Des troupes folkloriques issues de plusieurs régions du Royaume ont offert au public présent à la place El Harti à Marrakech, un véritable voyage sur les flots de la musique et ce, dans le cadre de la 51ème édition du Festival National des Arts Populaires (FNAP) qui se poursuit jusqu’au 05 courant dans la cité ocre.

Ainsi, plusieurs mélomanes ne cessent de répondre présents, chaque soir, à cette place emblématique située au coeur du quartier huppé de Guéliz, dans une ambiance empreinte de joie et d’engouement, pour apprécier les performances féériques interprétées avec brio par des artistes populaires, et pour découvrir et explorer une partie de l’identité et de la culture marocaine, à travers des tableaux artistiques reflétant, si besoin est, la diversité, la richesse et l’ancrage historique de la civilisation et de la culture du Maroc.