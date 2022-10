Foire internationale du livre de Riyad: pour l’écrivain, le premier prix est un premier pas vers la célébrité et plus de créativité (président de la Maison de la poésie au Maroc)

jeudi, 6 octobre, 2022 à 18:51

Riyad – Le premier prix que l’écrivain reçoit a un goût particulier et différent, dans la mesure où il lui permet de faire son premier pas vers la célébrité et vers un avenir meilleur, a indiqué le poète marocain Mourad Kadiri, président de la Maison de la poésie au Maroc, soulignant que ce prix trace le chemin de l’auteur et définit son orientation vers la créativité.