Fondation Hassan II pour les MRE: La 23è édition du Séjour culturel, du 21 juillet au 19 août

vendredi, 29 juillet, 2022 à 15:20

Rabat – La 23è édition du Séjour culturel, organisé par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), se déroulera en deux périodes, du 21 juillet au 3 août puis du 6 au 19 août 2022, dans le site de l’Université internationale de Rabat, annonce la Fondation.

Ce séjour culturel permet aux enfants des MRE, depuis 1998, de découvrir, de manière ludique, la culture marocaine dans sa diversité et de maintenir leurs liens avec le Maroc en tant que pays d’origine, indique la Fondation dans un communiqué de

Dans cette perspective, précise-t-on, la 23è édition recevra 600 enfants marocains, filles et garçon, âgés de 9 à 11 ans, venus de différents pays, à savoir la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne, les États Unis, la Grande Bretagne, l’Arabie Saoudite, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Gambie, la Tunisie et l’Algérie.

Un programme éducatif et culturel, qui comprend des jeux, des danses traditionnelles et des musiques des différentes régions du Maroc, a été adopté dans le but de rapprocher les enfants à la culture marocaine par des procédés divertissants, ajoute le communiqué.

Le programme comprend, en outre, des activités sportives (Handball, Football, Tir à l’arc, Tennis de table, etc…) et des visites culturelles (Chellah, Mausolée Mohammed V, Tour Hassan, Mechouar, Médina de Rabat, Marina de Salé, etc…).