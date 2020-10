La Fondation Salé pour la culture et les arts lance un concours pour l’édition de quatre livres

mercredi, 14 octobre, 2020 à 0:00

Rabat – La Fondation Salé pour la culture et les arts a annoncé le lancement d’un concours pour l’édition de quatre livres, dans la limite du budget alloué, et ce dans le cadre de sa contribution à la promotion de la production intellectuelle, et à l’enrichissement de la bibliothèque marocaine, en particulier la collection de la ville de Salé.

Ce concours sera encadré par les dispositions du cahier des charges publié sur le site-web de la fondation (www.salaculture.ma), notamment les dispositions relatives à l’ouverture des concours réservés aux auteurs marocains pour des projets de livres inédits dans les deux langues officielles, en plus du français, de l’anglais et de l’espagnol et dont le nombre de pages est compris entre 120 et 280, a indiqué la Fondation dans un communiqué, ajoutant que ces livres doivent aborder une des thématiques en lien avec la question de la culture et des arts, des politiques culturelles, ou de la ville de Salé.