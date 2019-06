La Fondation des trois cultures, un espace de dialogue entre les cultures

mercredi, 19 juin, 2019 à 0:13

Rabat- Le président de la région de l’Andalousie, M. Juan Manuel Moreno, a mis en avant, mardi à Rabat, l’importance de la Fondation des trois cultures en tant qu’espace de dialogue entre les cultures, ainsi que son rôle dans la consolidation de l’échange entre les peuples du pourtour méditerranéen.

Dans une allocution en ouverture du Conseil d’administration de la Fondation, qui s’est tenu au siège du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et pour la première fois à Rabat depuis sa ccréation en 1999, M. Moreno a souligné que la Fondation, qui mise sur l’action culturelle pour combattre les préjugés, est devenue une référence en matière de réflexion sur les grands problèmes et défis que connaissent les deux rives de la Méditerranée.

Le modèle présenté par la Fondation en matière de coopération entre les deux rives de la Méditerranée en fait un important interlocuteur, notamment dans des conditions marquées par la montée du fondamentalisme, les aspirations communautaires et discriminatoires, l’extrémisme violent et le rejet de l’autre, a-t-il noté.

Le combat contre ces phénomènes nécessite “une convergence autour de valeurs communes fondées sur les idéaux des droits humains, a insisté M. Moreno, estimant que la Fondation s’impose plus que jamais, eu égard aux valeurs de paix et de tolérance qu’elle prône.

La Fondation, qui fête ses vingt années d’existence, devrait mener une réflexion profonde afin d’élaborer une nouvelle vision pour sa mission qui serait en phase avec ses objectifs et ses activités, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs,M. Moreno a rappelé que le Conseil d’administration de la Fondation se tient dans le cadre de sa première visite au Maroc en tant que président du gouvernement de l’Andalousie et ce, dans le but de renforcer les liens entre cette région et le Royaume, soulignant que l’Andalousie est à même de contribuer à ce rapprochement, grâce à sa position géographique et à son histoire.

L’Andalousie a connu la tolérance et le dialogue entre les cultures malgré des moments de conflits, a-t-il ajouté, notant qu’en plus de la position géographique et de l’histoire commune, une coopération solide avec les pays du Maghreb, notamment le Maroc, se justifie par les intérêts politiques, stratégiques et économiques qui rendent indispensables la coordination et la coopération.

Dans ce sens, il a mis l’accent sur la présence massive, en Andalousie, de la communauté marocaine qui reste attachée à son pays d’origine par des liens affectifs et économiques et sur le “soutien” dont bénéficie cette communauté de la part du gouvernement andalou, rappelant que cette région reste le premier exportateur vers le Royaume du Maroc.

En visite de travail de trois jours au Maroc dans le cadre du renforcement des relations bilatérales de coopération et de partenariat, M. Moreno avait eu lundi à Rabat des entretiens avec le Chef du gouvernement M. Sâad Dine El Otmani et rencontré, mardi, le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Boutayeb.