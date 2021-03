La formation des journalistes au coeur d’une rencontre de communication entre le CNP et les responsables des organes de presse

vendredi, 12 mars, 2021 à 17:27

Rabat – Le Conseil national de la presse (CNP) a tenu récemment une rencontre d’échanges via vision-conférence avec les directeurs de publication et les rédacteurs en chef des journaux et des organes de presse nationaux.

Cette rencontre a été marquée par la participation de représentants de la presse écrite et électronique nationale, de chaînes audiovisuelles publiques et privées, et d’entreprises de presse régionales ainsi que de membres du CNP, a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Modérée par le président de la Commission de la formation, des études et de la coopération au sein du Conseil, Mouhtate El Reqass, cette réunion a été consacrée à la présentation du bilan des programmes de formations supervisés par le CNP au profit de journalistes issus des différentes régions du Royaume, entre fin 2019 et fin 2020, a précisé la même source, ajoutant que le membre du Conseil, Hamid Saadni, a dressé le bilan de ces différentes activités, et présenté les grands axes des nouveaux programmes prévus pour l’année 2021.

La réunion a été l’occasion d’annoncer les initiatives de formation, générales ou thématiques, programmées pour l’année en cours, en sus de faire un tour d’horizon des partenariats signés par le Conseil avec des institutions nationales et internationales sur des formations offertes aux différentes catégories de journalistes marocains.

A cet égard, le Conseil a souligné la poursuite de l’organisation des sessions du programme de formation sur la question de l’intégrité territoriale visant à améliorer les connaissances des journalistes en la matière.

Il a aussi dévoilé le lancement prochain d’une série de séminaires de formation axés sur les questions économiques et financières, la couverture des élections et de l’action des instances élues, les affaires judiciaires, les droits de l’Homme, les technologies numériques et leurs divers usages, la gestion des entreprises de presse, le journalisme de crise, l’innovation dans les contenus, la communication autour de la charte d’éthique du journaliste et du guide de médiation et d’arbitrage dans les affaires de journalisme.

Les représentants des entreprises de presse et des médias ayant participé à cette rencontre ont salué l’ensemble des initiatives du Conseil et émis des suggestions et des idées afin de les enrichir et de les renforcer, tout en appelant à intensifier ces rencontres de communication entre le CNP et les professionnels du secteur, a conclut le communiqué.