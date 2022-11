Forum de l’Alliance des civilisations à Fès: une couverture médiatique de poids à la hauteur de l’événement

mercredi, 23 novembre, 2022 à 20:16

Fès – Les travaux du 9ème Forum de l’Alliance des civilisations des Nations Unies (UNAOC), tenu les 22 et 23 courant à Fès, ont été marqués par une large couverture médiatique nationale et internationale à la hauteur de l’envergure de cette événement mondial.

Les médias de l’audiovisuel et de la presse écrite du Maroc et de l’étranger ont afflué en nombre sur la capitale spirituelle du Royaume pour couvrir cette manifestation internationale au profit de chaînes de télévision, d’agences de presse et de journaux locaux et internationaux.

Ainsi, ce sont pas moins de 150 journalistes, cameramens, photographes et monteurs, dont une moitié d’étrangers, qui se sont partagés le centre de presse confectionné spécialement à l’intérieur du Marriott Jnan Palace à Fès.

Divers supports médiatiques ont braqué leur projecteur sur les grands enjeux de ce forum mondial à travers des articles, des interview et des reportages illustrés, rapportant au monde entier les détails et les coulisses de ce rendez-vous onusien.

Quelque six agences de presse étrangères ont couvert les travaux de ce forum, notamment l’agence de presse espagnole EFE, l’AFP, l’APA et Anadol. Étaient également présentes de nombreuses chaînes de télévision bien connues du grand public, notamment Al-Jazeera, Al-Arabiya, Sky News Arabia et la chaîne espagnole TVE.

La MAP a été à l’avant-garde des organes médiatiques qui ont couvert les travaux de cet événement phare, que ce soit à travers ses différentes dépêches ou la chaîne d’information en continu “M24” et “Rim Radio”.

La presse africaine, quant à elle, était présente en force à travers de nombreux médias, dont les plus importantes Africa 24 et TVGE.

A cette occasion, Dario Mba Obiang, journaliste à TVGE, a déclaré que ce forum mondial a réuni un nombre important de journalistes et de professionnels des médias du monde entier, soulignant l’importance du journalisme, en général, dans la diffusion et l’analyse de l’actualité.

M. Obiang a en outre indiqué que “l’organisation de cet événement international était, comme toutes les manifestations que j’ai couvertes au Maroc, au plus haut niveau”.

Pour sa part, Maria Traspaderini, journaliste à l’agence de presse espagnole EFE, a affirmé que les médias espagnols tenaient à assurer la couverture médiatique de cet événement coparrainé par l’Espagne et qui suscite un large intérêt dans ce pays.

La journaliste espagnole a indiqué que l’ambiance à l’intérieur du centre des médias dédié au suivi de cet événement international était bonne, ajoutant que les journalistes ont pu couvrir les travaux du forum de manière confortable.

Dans cette même veine, le journaliste égyptien Mohamed Hamida, a qualifié de “merveilleuse” l’ambiance à Fès, notant que l’accueil des professionnels des médias était au plus haut niveau.

Cet événement international a été marqué par la présence de plus de 1.500 participants, dont des délégations officielles représentant des pays et des gouvernements, des jeunes, des associations et des médias, en plus de la participation qualitative du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

Etaient également présents environ 42 ministres, neuf chefs d’organisations régionales et internationales, ainsi que 12 anciens chefs d’État ou de gouvernement.