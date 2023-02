Forum de l’ICESCO sur “La femme dans le sport”: Plaidoyer pour la promotion du leadership féminin dans le domaine sportif

samedi, 11 février, 2023 à 13:00

Rabat – Les intervenants au premier Forum de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), tenu vendredi à Rabat, se sont prononcés en faveur du renforcement de la participation des femmes dans le domaine sportif et de l’encouragement des filles à devenir des leaders en la matière.

Placée sous le thème “La femme dans le sport”, cette rencontre qui a vu la participation d’une pléiade de responsables de haut niveau et des figures sportives qui se sont illustrées dans différentes disciplines, a mis en relief l’importance que revêt la participation féminine dans le sport et son son rôle dans la réalisation de la cohésion sociale, la lutte contre la violence et l’appui aux catégories vulnérables.

Dans une allocution, la directrice des sciences humaines et sociales à l’ICESCO, Ramata Almamy Mbaye, a indiqué que le but du forum est d’encourager la participation féminine, de valoriser son leadership dans le sport, de promouvoir l’échange d’expériences ainsi que de mettre en lumière le rôle du sport dans le développement social, la consolidation de la paix et la lutte contre toutes les formes de violence.

De son côté, la Secrétaire Générale de la FIFA, Fatma Samba Diouf Samoura, a, dans un discours enregistré, félicité ICESCO pour l’organisation de ce forum, soulignant à cet égard que le sport contribue à surmonter les obstacles et à construire un monde plus égalitaire.

Par ailleurs, la Secrétaire générale de la Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie, Tobi Itami Ndidi, a noté que la contribution masculine est essentielle au développement du sport féminin, tout en appelant à un meilleur soutien et à l’accompagnement des filles à pratiquer le sport.

Pour sa part, le Président Directeur général du Centre international pour la sécurité du sport (ICSS), Massimiliano Montanari, a relevé que le sport féminin contribue à surmonter de nombreux défis, notant que la participation des femmes au leadership permet la création d’un environnement sportif plus sûr.

La Présidente de la Commission d’Organisation du Football Féminin de la CAF, Kanizat Ibrahim, a quant à elle, a appelé à réfléchir aux moyens d’accompagner les femmes dans le domaine sportif, en termes de pratique, de management et de leadership.

Pour sa part, la Secrétaire générale de la Fédération Française de Football, Laura Stéphanie Georges, a estimé que ce forum, est l’occasion d’échanger l’expertise et l’expérience en vue de soutenir la participation féminine dans le sport, en présence d’une pléiade de figures féminines qui ont réalisé des exploits sportifs.

La séance d’ouverture de ce forum a été marquée par les interventions du ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, et du directeur général de l’ICESCO, Salem Ben Mohamed El Malek.

Ce premier forum vise à mettre en valeur le leadership exceptionnel des femmes dans le sport et à présenter des recommandations pour enrichir les politiques publiques visant à renforcer leur participation dans ce domaine, en plus de faciliter l’apprentissage et l’échange des expériences entre les femmes leaders, toute générations et disciplines sportives confondues.

Par ailleurs, M. El Malek a annoncé un prix pour encourager les initiatives sportives sociales les plus innovantes, en vue de soutenir les efforts de recherche et de sensibilisation dans le domaine du sport, tout en faisant savoir que l’ICESCO entend lancer un Programme des jeunes volontaires internationales dans le domaine du sport.