Forum de la MAP: M. Talbi Alami souligne le rôle de la Chambre des représentants dans le renforcement de la position du Royaume à l’échelle internationale

mardi, 19 avril, 2022 à 18:27

Rabat – La Chambre des représentants est consciente du rôle qui lui est assigné pour renforcer la position du Maroc en tant qu’acteur régional dans un contexte international en cours de reconstruction, a affirmé le président de cette institution, Rachid Talbi Alami.

M. Talbi Alami, qui était l’invité mardi du forum de la MAP pour discuter des “défis et des perspectives de l’action parlementaire dans un contexte national et international mouvementé”, a mis en exergue les crises complexes et imbriquées qui interpellent les rôles des différentes institutions, notamment l’institution législative.

“Il existe une conviction chez les membres de la Chambre des représentants quant à cette transformation majeure, et une sorte d’adaptation dont émergera une amélioration des performances et de la productivité”, t-il estimé.

Il a, à cet égard rappelé l’ouverture des travaux de la session de printemps de la Chambre des représentants dans un contexte international très complexe et spécifique, où plusieurs conflits se chevauchent et interagissent pour produire une crise majeure et imprévisible, citant la crise sanitaire, le conflit ukrainien et la sécheresse.