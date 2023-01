Le Forum des sociologues et anthropologues marocains vise à développer la pratique sociologique et anthropologique dans le Royaume (Président du Forum)

lundi, 2 janvier, 2023 à 12:59

Rabat – Le forum des sociologues et anthropologues marocains a été crée dans le but d’offrir un espace de dialogue et de débat sur les moyens à même de développer les pratiques sociologiques et anthropologiques au Maroc, a souligné son président Jamal Fezza.