Le “Foyer numérique de l’ISESCO”, nouvelle initiative soutenant les efforts en matière d’atténuation des répercussions du Coronavirus

mercredi, 1 avril, 2020 à 23:43

Rabat-L’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO) vient de lancer le “Foyer numérique de l’ICESCO”, qui s’inscrit parmi une série d’initiatives pratiques, de communiqués et d’appels d’orientation lancés depuis l’apparition du Coronavirus (COVID-19) dans nombre de ses États membres.

A travers cette initiative, l’ISESCO vise à soutenir les efforts des États membres et de la communauté internationale dans son ensemble pour lutter contre la pandémie, en proposant les meilleures solutions pour faire face à la situation d’urgence actuelle, et en fournissant les moyens les plus avancés, en particulier les moyens technologiques, flexibles en raison des contraintes de fermeture causées par la pandémie du Corona (COVID-19), et les plus efficaces pour réduire ses répercussions sur l’éducation, les sciences et la culture, a indiqué l’organisation, basée à Rabat, sur son site Internet.

L’initiative du “Foyer numérique de l’ISESCO” se compose d’une série diversifiée et intégrée de mesures de soutien rapide sur le terrain, d’outils de communication flexibles, de moyens technologiques modernes, de produits et de contenu numérique inclusifs couvrant les divers domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

Ces mesures portent en particulier sur l’élaboration d’une large gamme d’outils de connaissance ouverts, englobant les logiciels les plus récents nécessaires pour les élèves, les étudiants, les chercheurs, les enseignants et les créateurs de contenu éducatif numérique, des guides éducatifs pour tous les niveaux et un contenu éducatif interactif dans toutes les spécialités et au profit des différents groupes d’âge, en plus des connaissances mondiales, des activités culturelles, et du contenu intellectuel.

Il s’agit aussi de permettre aux visiteurs du “Foyer numérique de l’ISESCO” d’accéder à une plateforme interactive pour communiquer et échanger leurs productions innovantes et créatives, tout en y incluant un contenu attrayant de sensibilisation et d’éducation sanitaire, en vue de prévenir le Coronavirus, sur la base des conseils et orientations de spécialistes, ainsi que d’autres contenus faisant de ce foyer numérique une destination du savoir au profit de personnes de différents âges et spécialités.

Cette initiative prévoit aussi le lancement d’une chaîne numérique, à travers laquelle le “Foyer” diffuse un contenu éducatif, culturel, scientifique et technologique visant à encadrer les parents et développer leur culture éducative; le but étant de renforcer le rôle de la famille en matière d’éducation des enfants selon des valeurs constructives et positives, ajoute la même source.

Le foyer permettra également de fournir des équipements intelligents dotés de contenus numériques diversifiés, afin de les distribuer à nombre d’Etats membres, par l’intermédiaire de leurs commissions nationales pour l’éducation, les sciences et la culture. Lesdits contenus seront disponibles sur le site Web de l’ISESCO.

L’Organisation fournit dans sa nouvelle initiative numérique ces outils, moyens, contenus et produits inclusifs, et y facilite l’accès à travers son site Web. A cet égard, elle réitère son appel aux parties compétentes des États membres de tirer profit des exigences de la situation actuelle afin d’adopter des politiques et stratégies nationales qui intègrent de façon globale et permanente les TIC dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

De même, elle met son expertise et ses ressources techniques à la disposition des États membres et de la communauté internationale en général, afin d’assurer la continuité du processus éducatif, en utilisant les alternatives adaptées aux décisions de chaque État face à la pandémie du COVID-19, et s’engage à poursuivre ses efforts afin de soutenir cette option stratégique, et à mobiliser toutes ses capacités en vue d’atteindre cet objectif, conclut la même source.