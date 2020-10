France: le Prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie décerné à l’Egyptienne Yakota Gobran

mardi, 6 octobre, 2020 à 18:36

Paris – Le Prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie a été décerné, mardi à Paris, à l’Egyptienne Yakota Gobran, pour sa thèse sur “L’autorité ash’arite au Ve/XI siècle. Attributs divins et statut du Coran au coeur des débats entre les mu’atazilites et les hanbalites dits anthropomorphistes”.

Le prix, soutenu par la Fondation Mohammed Arkoun pour la paix entre les cultures, a été décerné lors d’une cérémonie organisée à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisation (Bulac), dans le cadre de la 7ème édition du Prix de thèse Moyen-Orient et mondes musulmans, qui regroupe plusieurs prix attribués à des jeunes docteurs ayant soutenu leur thèse en lettres et sciences humaines et sociales entre 2017 et 2019.