France/Maroc: Les perspectives de la coopération culturelle décentralisée mises en avant lors d’un séminaire en ligne

mardi, 9 mars, 2021 à 14:04

Paris – Les perspectives de la coopération dans le domaine culturel entre le Maroc et la France ont été soulignées, mardi, lors d’un séminaire en ligne organisé dans le cadre du Dispositif conjoint d’appui à la coopération décentralisée franco-marocaine.

Cette rencontre virtuelle a été organisée par la Direction Générale des Collectivités Territoriales du ministère marocain de l’Intérieur, la Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, l’Ambassade de France au Maroc et Cités Unies France sous le thème “La coopération décentralisée franco-marocaine en faveur du développement culturel dans les territoires : partage d’expériences”.

Elle a été marquée par la participation de responsables marocains et français, d’élus locaux, d’acteurs et de responsables de projets de coopération culturelle décentralisée dans les deux pays.

Les différents intervenants ont mis en avant les perspectives prometteuses de cette coopération notamment dans le sillage de la dynamique culturelle que connaît le Royaume depuis plusieurs années.

La rencontre a été ouverte par Abdelouahhab El Jabri, gouverneur chargé de la Coopération et de la Documentation à la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), qui a souligné l’importance de ce webinaire dans le mesure où il traite de thématiques d’intérêt commun pour les territoires et leurs populations dans les deux pays.

La coopération décentralisée en faveur du développement culturel est d’actualité étant donné le rôle essentiel de la culture dans la réalisation des objectifs du développement durable, à travers la conservation et la gestion du patrimoine culturel et sa mise en service pour la valorisation et la promotion des industries culturelles et créatives, a-t-il souligné.

Ce webinaire vise à renforcer les efforts pour la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel mais aussi pour créer une dynamique locale servant l’attractivité des territoires en fédérant les efforts des collectivités territoriales marocaines et françaises aux côtés d’autres partenaires, a-t-il dit, notant que la culture donne son élan à la dimension économique, procure des revenus et de l’emploi et constitue un moteur du processus de développement des territoires outre qu’elle apporte des instruments pour combattre la pauvreté et facilite la participation citoyenne et l’égalité des chances.

De son côté, Anne-Marie Mevel-Reingold, chargée de mission auprès de l’Ambassadeur pour l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, a souligné que malgré le contexte de la crise sanitaire, les deux pays ont su développer leur coopération grâce au cyberespace, comme en témoigne ce séminaire, ajoutant que la crise du Covid-19 a renforcé la légitimité de la coopération décentralisée dans différents domaines.

Selon elle, la coopération culturelle avec le Maroc représente 53 projets répertoriés qui touchent à une panoplie de domaines, dont le patrimoine bâti, la lecture, les festivals, la musique et la création artistique.

Mme Mevel-Reingold a fait savoir que la culture au Maroc au sein de la coopération française occupe la 3ème position et représente 12,57% derrière l’éducation et la formation, l’attractivité territoriale et devant l’eau et les déchets.

Les échanges lors de ce séminaire ont porté entre autres sur l’apport de l’Institut Français du Maroc à la coopération décentralisée franco-marocaine, le patrimoine culturel et les industries créatives en tant que vecteurs de développement territorial à travers l’expérience de la ville d’Essaouira, et les expériences en cours de coopérations décentralisées culturelles, notamment le cas des régions de l’Occitanie et de l’Oriental via l’exemple de la promotion du livre.

Ils ont également porté sur la coopération autour de la structuration d’un service public dédié à la culture dans le cas de la Ville de Chenôve et de la commune de Chefchaouen, ainsi que la coopération entre le Conseil régional de Fès-Meknès et le Conseil régional du Centre-Val-de-Loire à travers la présentation du programme “Aux arts lycéens”.