Une fresque murale dédiée au Maroc inaugurée à Santiago en République dominicaine

lundi, 21 mars, 2022 à 17:45

Saint-Domingue – Une fresque murale dédiée notamment à l’art équestre ancestral du Maroc, la “Tbourida”, a été inaugurée samedi à Santiago de Los Caballos en République dominicaine, dans le cadre d’une manifestation initiée par la mairie de cette capitale culturelle du pays caribéen.

L’événement qui a vu l’inauguration de l’œuvre intitulée: “Passage culturel des Nations”, représentant le patrimoine culturel des pays participants, dont le Royaume, s’est tenu en présence notamment de l’ambassadeur de SM le Roi en République dominicaine, Hichame Dahane.

Le Maroc est représenté par une peinture, ornée par le drapeau marocain, qui rend hommage à l’art traditionnel de la “Tbourida”, dans toute sa splendeur, élégance et beauté, inscrit en 2021 par l’Unesco sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

L’ambassadeur du Maroc a exprimé, à cette occasion, au maire de la ville les félicitations du Royaume pour “cette initiative louable et constructive, qui contribue, notamment, au renforcement des relations culturelles entre le Royaume du Maroc et la République Dominicaine”.

Selon un communiqué de l’ambassade du Maroc, la peinture murale a fait l’objet d’éloges et d’admiration de la part des autorités locales et des participants à cette journée à laquelle ont pris part la majorité des ambassades accréditées dans ce pays des Caraïbes.

La manifestation a servi, indique la même source, d’opportunité pour visiter et découvrir les lieux culturels les plus connus et emblématiques de cette deuxième plus importante ville de la République dominicaine.