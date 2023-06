Gastronomie et artisanat marocains à l’honneur au Festival culturel international de Nairobi

dimanche, 18 juin, 2023 à 16:40

Bagdad – L’Union générale des journalistes arabes a réitéré son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc, face aux velléités de division et de séparatisme. Dans un communiqué publié à l’issue des réunions tenues les 17 et 18 juin à Bagdad par son Secrétariat général et son Bureau permanent, l’Union a souligné que “le Plan marocain […]