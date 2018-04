GB : Le Shakespeare Globe Theatre, un lieu emblématique du patrimoine culturel britannique imprégné de valeurs universelles

samedi, 7 avril, 2018 à 11:57

Par Fouzi AZZAM

Londres – Presque tous les jours, le théâtre londonien Globe de Shakespeare attire une grande foule de touristes et d’adeptes du théâtre, venant des quatre coins du monde pour voir et découvrir ce lieu culturel emblématique.

Situé dans l’arrondissement de Southwark en face de la Cathédrale de Saint Paul, le “Shakespeare’s Globe” est le théâtre où le célèbre dramaturge écrivait ses pièces et présentait ses œuvres les plus importantes au public.

Construit en 1599, ce théâtre circulaire à ciel ouvert est l’une des attractions culturelles les plus populaires à Londres. Il plonge le visiteur dans l’ère élisabéthaine (époque de la reine Elizabeth I) qui représente l’âge d’or artistique et culturel de la Renaissance anglaise. A cette époque, la littérature, la poésie et le théâtre ont atteint leur apogée sous l’impulsion de Christopher Marlowe, de William Shakespeare et de Ben Jonson.

Mais, les critiques littéraires sont unanimes à dire que l’auteur principal de cette période est, sans conteste, Shakespeare. Plus de 400 ans après sa mort, ce dramaturge, poète et écrivain demeure une reference de la culture mondiale.

Ces œuvres les plus célèbres, comme “Romeo and Juliet”, Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear, Julius Caesar, Timon of Athens, Henry IV, Henry V, Henry VI, King John, Richard II, Richard III…sont toujours très populaires.

Elles sont encore présentées au Globe’s Theatre reconstruit après avoir été détruit par les flammes en 1613 pendant une représentation d’une des pièces théâtrales de Shakespeare : Henry XVIII.

Ce théâtre fut reconstruit immédiatement au même endroit, mais cette fois avec un toit carrelé, et rouvert l’année suivante. En 1642, il fut fermé par les puritains, comme tous les théâtres et démoli en 1644 pour faire place à des logements.

L’actuel Shakespeare’s Globe Theatre a été rebâti en 1996 à l’identique de l’original de 1598, en utilisant les techniques de construction de l’époque. Lors d’une visite guidée au sein de cet édifice dont l’architecture à la fois captivante et originale, les responsables de ce théâtre donnent un aperçu des œuvres de Shakespeare et de ses thématiques récurrentes, en jetant la lumière sur la vie élisabéthaine et les réalisations accomplies par le célèbre dramaturge.

Les férus de Shakespeare ne peuvent pas éviter la visite du Shakespeare Globe Museum. Ce musée propose aux visiteurs la possibilité de découvrir une riche collection de costumes, de textes originaux et de photographies.

William Shakespeare, ce monument de la littérature anglaise a inspiré nombre d’œuvres musicales, artistiques et culturelles. Célébré tout au long de l’année au Royaume-Uni, ce dramaturge hors norme a développé un regard unique sur le monde, par l’universalité de ses sujets, par sa vision de la psychologie, du pouvoir et de l’homme dans toute sa complexité.

À l’image de l’héritage shakespearien, la saison culturelle londonienne prévoit des conférences, colloques, expositions et rencontres dédiées à l’œuvre de ce dramaturge exceptionnel.

Shakespeare est l’auteur le plus traduit au monde. Sa ville natale, Stratford-Upon-Avon organise régulièrement des expositions et plusieurs activités culturelles sur ce grand maître du théâtre. L’auteur de Macbeth, Hamlet, Othello, Macbeth… est partout à Stratford, notamment sur les tasses à thé, les tee-shirts, les devantures des restaurants…

Cette ville est le lieu historique de la “Royal Shakespeare Company”, l’une des troupes de théâtre britanniques les plus influentes au Royaume-Uni. Cette troupe est aussi implantée à Londres et Newcastle.

D’après les critiques, Shakespeare est l’un des écrivains les plus emblématiques de la littérature britannique. Près de cinq millions de personnes visitent chaque année sa ville natale pour y vivre une expérience théâtrale inédite.

C’est cette expérience d’immersion culturelle que le Shakespeare Globe Theatre permet aux amateurs de la littérature anglaise de revivre puisque Shakespeare a passé toute sa vie d’acteur et de dramaturge à Londres.

Le Shakespeare’s Globe est à la fois un musée, un théâtre et une communauté, réunissant les amateurs de théâtre classique autour de l’œuvre de Shakespeare.

Tout le monde y trouve son compte : étudiants, enseignants, académiciens … Ils y viennent pour enrichir leurs connaissances et vivent pleinement leur passion pour le théâtre.