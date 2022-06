Le Gnaoua Festival Tour fait escale à Casablanca

vendredi, 17 juin, 2022 à 15:36

– Par Afaf Razouki –

Casablanca – Après Essaouira et Marrakech, le Gnaoua Festival Tour a fait escale jeudi soir à Casablanca, pour sa 3ème étape, avec une soirée d’ouverture haute en couleurs à l’Esplanade Stade Mohammed V.

L’étape de Casablanca, qui se poursuivra les 17 et 19 juin, promet aux mélomanes de vivre une belle expérience musicale au rythme de sons entrainants et festifs et de fusions inédites et originales.