Gospel : 50 musiciens accompagnent Kim Burrell pour une première mondiale à Fès

jeudi, 16 mai, 2024 à 16:19

Fès – La chanteuse de gospel américaine Kim Burrell sera accompagnée par l’Ensemble Orchestral Contemporain et le Gospel Philharmonic Experience lors d’un concert le 1er juin à Bab Al Makina pour une première mondiale à l’occasion de la 27ème édition du Festival des musiques sacrées du monde.

Plus d’une cinquantaine d’artistes performeront une création exceptionnelle et envoûtante autour du gospel, avec la diva Kim Burrell, célèbre aux États-Unis pour avoir chanté notamment avec Mariah Carey, Whitney Houston, Jay-Z et Pharrell Williams, indiquent les organisateurs du Festival dans un communiqué.

Imaginé et dirigé par le chef d’orchestre Pascal Horecka, ce projet unique au monde propose un gospel universel et une fusion avec l’univers de la musique classique occidentale et les voix d’une Amérique sacrée, noire et inspirée, précise-t-on.

L’Ensemble Orchestral Contemporain et le Gospel Philharmonic Experience est un chœur gospel polyvalent qui crée des configurations diverses mariant les gospels traditionnel, urbain et symphonique. L’équipe du Gospel Philharmonic Experience est constituée de douze chanteurs qui ont tous une carrière solo et ont accompagné des artistes internationaux tels que Céline Dion, Mariah Carey et Christophe Maé.

Les convives de la 27ème édition du Festival des musiques sacrées du monde de Fès assisteront à une performance qui restera dans les annales du Festival et dans l’univers du gospel. Un moment inédit et une ode à la spiritualité, à l’émotion et à l’amour, où l’âme et la magie de Fès rencontreront des influences musicales et culturelles portées par cet art vocal mélangé à de la musique soul.

Originaire de Houston, au Texas, Kim Burrell est une chanteuse de gospel américaine, l’une des plus populaires de sa génération. Ayant débuté sa carrière en 1989, elle est rapidement devenue l’une des voix les plus influentes d’un genre musical qu’elle préfère appeler Jazz Gospel. Souvent désignée comme “l’Ella Fitzgerald de cette génération”, la productrice et auteur-compositeur a fondé en 2010 la Love & Liberty Fellowship Church, où elle est pasteur. Connue pour Les Figures de l’ombre (2016), Great Performances (1971) et Pink Fridays (2020), Kim Burrell a gagné en popularité après son duo mémorable avec la chanteuse de renommée mondiale Whitney Houston lors de l’émission “Celebration of Gospel”, diffusée le 31 janvier 2011.

Fondé en 1989, l’Ensemble Orchestral Contemporain (EOC) fut l’un des premiers ensembles indépendants français dédié à la musique contemporaine. Au fil des créations et des tournées en France et à l’étranger, l’EOC a su se frayer un chemin à part dans le paysage musical. Il est reconnu comme étant l’interprète incontournable des musiques des XXème et XXIème siècles et un acteur important de la création musicale. L’EOC compte aujourd’hui plus de 700 œuvres à son répertoire dont 300 premières.